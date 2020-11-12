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中共外圍組織試圖抹黑韋特齊　找錯對象背景反曝光

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▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋特齊。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者陳韻聿台北12日電

捷克參議院議長韋特齊風光訪台後，當地媒體近日披露，中共外宣組織聲稱韋特齊接受台灣400萬美元好處。捷克的中國專家認為，這顯示中共對於未能阻止這次訪問深感挫折、憤怒，事後意圖抹黑卻又找錯對象。

大型媒體「時事」（Aktuálně）11日刊登調查報導說，與中國同鄉會、商會、和平統一促進會等團體有關聯的瑞士顧問公司及新聞平台向「時事」提供所謂內幕，指韋特齊（Miloš Vystrčil）收受台灣方面提供的400萬美元，因此才有8月底率團來台的「歷史性訪問」。根據爆料內容，這筆錢也將用於贊助韋特齊參加預計2023年舉行的捷克總統選舉。

「時事」接到以上資訊後調查發現，相關指控缺乏根據、充斥錯假訊息。韋特齊接受「時事」採訪時表示，這是他第一次遭遇類似的訊息戰，將與專家研商如何自保。記者尚未取得台灣方面對此事的評論。

▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲接任議長的韋特齊則在訪台期間遭北京批評、恫嚇，包括中國外長王毅公然警告韋特齊將為訪台「付出沉重代價」。（圖／翻攝自韋特齊臉書）

「時事」今年稍早曾揭露中國大使館寄發威脅信函，給原本計畫2月來台訪問的時任捷克參議長柯加洛（Jaroslav Kubera）。72歲的柯加洛於收到信函後幾天內突然逝世。接任議長的韋特齊則在訪台期間遭北京批評、恫嚇，包括中國外長王毅公然警告韋特齊將為訪台「付出沉重代價」。

根據「時事」的調查報導，瑞士顧問公司RefinSol經理溫克勒（Michael Winkler）及其助理摩塞斯（Robert J. Mojzes）日前陸續發電郵向「時事」編輯部積極「爆料」，內容並引用某法國新聞網站。「時事」追查發現，溫克勒及摩塞斯也經營「歐亞時報社」的新聞網站EurAsia Info，溫克勒並曾撰寫評論，頌讚中國國家主席習近平及「一帶一路」等中共政策。

瑞士巴塞爾大學（University of Basel）教授韋柏（Ralph Weber）長年研究瑞士與中國關係。他告訴「時事」，歐亞時報社與中共當局關係密切。

▲▼捷克參議院議長韋德齊赴立法院發表演說。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲捷克參議院議長韋德齊先前來台赴立法院發表演說。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

根據公開資料，2012年成立的歐亞時報社自我定位為「歐洲唯一中英雙語報刊」，總部位於瑞士大城蘇黎世，在歐洲各大城市及台灣聘有特約記者，並舉辦促進歐中經貿、文化等領域交流的歐亞國際論壇。

報社社長朱愛蓮領導瑞士歐亞集團，也是歐洲江西總商會會長，並自我標榜為「中國與歐洲之間的傳播使者」。江西總商會與歐洲地區的中國和平統一促進會有一些共同會員。

捷克安全情報局（BIS）10日剛發布報告，再度示警中國與俄羅斯透過媒體、學術、外交界及各式同鄉組織等，對捷克進行影響力作戰。「時事」也曾數次披露部分捷克媒體、專家學者，以及在中國有龐大利益的企業在中方影響力作戰所扮演角色。

▲捷克參議院議長韋德齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲捷克參議院議長韋特齊離台前致詞。（圖／記者林敬旻攝）

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員葉飛立（Filip Jirouš）接受中央社採訪時表示，參議院議長是捷克憲法位階僅次於總統的官員；與朱愛蓮有關的組織直接對韋特齊發動運用錯假訊息的抹黑攻擊，這在捷克可謂前所未聞，顯示中方對於無法阻止韋特齊訪台深感挫折與憤怒。

葉飛立初步研判，這波攻擊未與中共宣傳單位協調一致，手法堪稱「拙劣」，因為「時事」對北京的批判立場十分鮮明，中方顯然「找錯人」。捷克各界對中共特定影響力組織原本所知甚少，經「時事」報導後，它們的「能見度」已提升。

他說，隨著輿論發酵、評論家對中共與莫斯科當局的影響力作戰手法有越來越多分析比較，中國在捷克的形象只會惡化。

另有觀察家指出，諸如歐亞時報社等團體藉由來源可疑的聳動消息，企圖打擊台灣與對台灣友好人士，這對台灣強化與其他國家的關係，將構成持續性挑戰。

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