　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼西班牙修復後被毀容的雕像。（圖／翻攝自推特／@Caulimovirus）

▲西班牙修復後被毀容的雕像被網友抨擊。（圖／翻攝自推特／@Caulimovirus）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙西北部帕倫西亞（Palencia）一座被裝飾在銀行外牆上的雕像，經過災難性的「修復」後，慘被毀容。這座在20世紀初就被建成的雕像，原本有一名面帶笑容的女子在牧場中被動物們圍繞。不過現在，女子姣好的臉龐好像「融化」了一般，眼睛被兩個圓洞取代、鼻子成了畸形的腫塊，唇部也被修成香腸嘴。

Las fotos están un poco borrosas, de todas maneras se aprecia la pícia perfectamente. Esta cabeza se cayó de uno de los...

Posted by Antonio Capel Artista on Saturday, November 7, 2020

綜合外媒報導，當地畫家卡佩爾（Antonio Guzmán Capel）將這張臉的照片放到了臉書後，這幅扭曲的修復圖才得以曝光。卡佩爾諷刺道，「照片有點模糊，但你能很清楚地看到這根本可以說是一場惡作劇。它看起來就像是個卡通人物的頭像，看來博爾哈鎮（Borja）的『人猿耶穌』遇到對手了。」

有網友在看到了雕像的照片後做出對比圖表示，修復後的雕像長得和美國總統川普一模一樣。也有網友批評，這張所謂被修復過的臉就像小孩在沙灘上隨意砌出來的沙雕，「就連我的孫女用黏土亂揉，都能揉得比它好看」。

這樣的情形在西班牙也並非首次發生。2012年，博爾哈鎮一名老太太看到教堂牆上的畫作剝落嚴重，於是在未經政府授權、也沒有教堂同意的情況下，就擅自動手修復畫像，結果原本一幅有著120年歷史的荊冠耶穌像，由她經手後變得像史前人猿。豈料，這失敗的修復竟吸引了近5萬人參觀，為當地政府賺得了高金額的收入。

不過，對於西班牙的修復專家而言，修復古跡是一個需要經過適當培訓、保護和投資的工作。西班牙專業保護與修復業協會在推特上指出，這項修復過程絕對遭到了非專業的幹預，這樣的工作成果「根本稱不上是修復」（THIS #IsNotRestoration）。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►耶穌壁畫整成史前人猿　西班牙老婦手賤「毀容」
►耶穌畫像慘遭「變臉」成猿猴　反替小鎮吸金上百萬

 

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新北人氣親子公園　驚見男子上吊輕生
快訊／結婚才1個月　簡廷芮宣布懷孕了
快訊／好市多新開幕店來了！5項獨賣商品　重機現省2萬8
貧窮線再上修！六都標準出爐　台北市25K↓算中低收入戶
李李仁請辭《請問 今晚住誰家》　男神接棒主持
雙11降價超便宜？　貼上網址「歷史價格」全揭露
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

美兩院改選…至少131位友台議員連任！　「台灣連線」成員全當選

和服正妹示範「18禁束縛」…全程露出直播　日研討會挨罵急下架

最快今年底宣布！川普計畫參選2024總統　第一步開口挺她留任

新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

美兩院改選…至少131位友台議員連任！　「台灣連線」成員全當選

和服正妹示範「18禁束縛」…全程露出直播　日研討會挨罵急下架

最快今年底宣布！川普計畫參選2024總統　第一步開口挺她留任

新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

已婚男星遭單親媽爆料控「騙婚生私生女」！　秀7歲女兒照要求驗DNA

「大陳牌」少人會打了！源自江浙挖花牌　邊玩邊唱沒底子玩不來

苗栗翁「圖方便」跨越雙黃線左轉　保七實習生閃不過遭撞慘摔

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭　張麗善：業者同意遷廠到專區

騎士怕熱「躲斑馬線旁樹蔭」等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了

愛貓過世「悲傷5個月」！6歲小男童遇浪貓狂蹭...驚呼「牠回來了」

3歲女孩「馬路來回跑」車輛狂閃　第10次衝刺被撞飛...媽才發現！

13歲男童「捅死10歲女童」藏屍花壇！　凶宅被競拍結果出爐

劉桂平出任中國人行副行長　曾任建設銀行行長

國際熱門新聞

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

喬治亞州宣布：將手工重新計票

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

艾爾蘭鮑德溫，把選戰貼紙當胸貼

川普選後首現身！　喬治亞州宣布人工重新計票

美國務卿改口：誰當選總統國務院都會做好準備

更多熱門

相關新聞

川普可能接受結果但「絕不認輸」

川普可能接受結果但「絕不認輸」

美國總統川普連任失敗，至今仍不認輸。顧問們認為，搖擺州選票在未來幾周查核完畢後，總統也許會接受大選結果，卻永遠不會承認敗選。其中一名高級幕僚直言，「不要期待他承認」，更有可能發生的情況是，「他會說『我們不能相信結果，但我也不會質疑它』，類似這樣的話」。

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

川普最快今年底宣布參選2024總統！

川普最快今年底宣布參選2024總統！

「分裂的兩個美國」　朱峰：拜登的彌合重任並非易事

「分裂的兩個美國」　朱峰：拜登的彌合重任並非易事

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

關鍵字：

西班牙雕像毀容川普卡通帕倫西亞Palencia

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面