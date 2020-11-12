百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

▲西班牙修復後被毀容的雕像被網友抨擊。（圖／翻攝自推特／@Caulimovirus）

記者葉睿涵／綜合報導

西班牙西北部帕倫西亞（Palencia）一座被裝飾在銀行外牆上的雕像，經過災難性的「修復」後，慘被毀容。這座在20世紀初就被建成的雕像，原本有一名面帶笑容的女子在牧場中被動物們圍繞。不過現在，女子姣好的臉龐好像「融化」了一般，眼睛被兩個圓洞取代、鼻子成了畸形的腫塊，唇部也被修成香腸嘴。

Las fotos están un poco borrosas, de todas maneras se aprecia la pícia perfectamente. Esta cabeza se cayó de uno de los... Posted by Antonio Capel Artista on Saturday, November 7, 2020

綜合外媒報導，當地畫家卡佩爾（Antonio Guzmán Capel）將這張臉的照片放到了臉書後，這幅扭曲的修復圖才得以曝光。卡佩爾諷刺道，「照片有點模糊，但你能很清楚地看到這根本可以說是一場惡作劇。它看起來就像是個卡通人物的頭像，看來博爾哈鎮（Borja）的『人猿耶穌』遇到對手了。」

有網友在看到了雕像的照片後做出對比圖表示，修復後的雕像長得和美國總統川普一模一樣。也有網友批評，這張所謂被修復過的臉就像小孩在沙灘上隨意砌出來的沙雕，「就連我的孫女用黏土亂揉，都能揉得比它好看」。

Sí, ha vuelto a ocurrir. #Palencia tiene ya su propio #eccehomo Sospecho que la restauradora igual era pro #Trump y se ha dejado llevar por la emoción de estos días en las #EleccionesEEUU pic.twitter.com/sXS0H2AJxg — Aitor Loizaga (@aitorloizaga) November 10, 2020

這樣的情形在西班牙也並非首次發生。2012年，博爾哈鎮一名老太太看到教堂牆上的畫作剝落嚴重，於是在未經政府授權、也沒有教堂同意的情況下，就擅自動手修復畫像，結果原本一幅有著120年歷史的荊冠耶穌像，由她經手後變得像史前人猿。豈料，這失敗的修復竟吸引了近5萬人參觀，為當地政府賺得了高金額的收入。

不過，對於西班牙的修復專家而言，修復古跡是一個需要經過適當培訓、保護和投資的工作。西班牙專業保護與修復業協會在推特上指出，這項修復過程絕對遭到了非專業的幹預，這樣的工作成果「根本稱不上是修復」（THIS #IsNotRestoration）。

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