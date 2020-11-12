川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

▲川普的普選票慘輸500多萬張。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選開票尚未結束，民主黨籍參選人拜登目前以290張選舉人票幾乎篤定當選，總統川普則持續控訴選舉舞弊。根據最新普選票開票結果，拜登以7753萬餘張，大勝川普的7234萬餘張，足足多出了500多萬張；這個紀錄也讓拜登成為美國歷史上得票數最多的總統。

根據《紐約郵報》報導，目前全美開票進度約在96％，拜登暫時以7753萬5096張普選票領先，甚至比川普的7234萬1919張，還要再多出至少519萬張；2016年希拉蕊在選舉人票部分輸給川普時，她的普選票也才領先280多萬張。

CNN則指出，依照投票進度來看，拜登有機會拿下8000萬張普選票，除了超過前總統歐巴馬的6949萬8516張票外，更可能以超過52％的得票率，成為美國過去100年來得票率「第二高」的總統挑戰者。目前最高紀錄的仍是羅斯福在1932年以57.4％的得票率，中止胡佛的連任之路。

目前拜登以290張選舉人票領先，但川普隨即在各地打起法律戰，這次選舉的關鍵搖擺州之一喬治亞州，拜登和川普僅相差1萬4111票；州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）宣布，將會啟動人工方式重新清點選票，希望提供準確且公正的選舉結果。

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