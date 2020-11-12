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美兩院改選…至少131位友台議員連任！　「台灣連線」成員全當選

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲目前確定至少有131位友台議員連任成功。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

美國國會3日改選，多數選區已完成開票，目前確定至少有131位友台議員連任成功，包含11位參議員、120位眾議員。新一屆國會將於明年1月20日就任，預期未來挺台力道不減。

美國國會由參議院、眾議院兩院組成，參議院有100個席次，任期為6年，眾議院則有435席，任期為2年。今年大選共改選470個國會席次，包含眾院全院席次，以及參院35席。

兩院目前都設有「台灣連線」，成員由關心台灣事務的議員組成，但並非每位挺台議員都有加入。根據華府遊說組織台灣人公共事務會（FAPA）統計，目前參、眾院「台灣連線」分別有26位、138位成員，其中包含6位共同主席。（參院連線有2位共同主席，眾院則有4位）

在參議院部分，這次尋求連任的11位「台灣連線」成員全數當選，包括共同主席殷荷菲（James Inhofe）。共和黨籍的殷荷菲也身兼參院軍事委員會主席，去年1月曾領銜提出法案，要求美國國務卿制定策略，協助台灣獲得世界衛生組織（WHO）觀察員身分。

此外，去年3月提出「台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act），呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與國際組織的共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）以及今年7月提出「台灣獎學金法案」（Taiwan Fellowship Act）、盼透過獎學金強化美國官員對台灣了解的民主黨籍參議員馬基（Ed Markey），也雙雙連任成功。

▲美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

連線成員、共和黨籍參議員恩斯特（Joni Ernst）選前與民主黨對手民調成五五波拉鋸，外界原本預期她恐怕會連任失利。但根據美國有線電視新聞網（CNN）統計，恩斯特最後以6.6個百分點、11萬280票差距贏得勝利。

不過，長期挺台的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）以9.3個百分點、29萬7471票的大幅差距，敗給民主黨籍的科羅拉多州前州長希肯魯柏（John Hickenlooper）。

賈德納雖非參院「台灣連線」成員之一，但他過去6年積極在國會提出多部支持台灣法案，包含今年3月生效、協助台灣鞏固邦交的「台北法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）。

▲▼賈德納（Cory Gardner）。（圖／路透）

▲共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）敗選。（圖／路透）

至於在眾議院部分，根據FAPA統計，138位連線成員有123位爭取下屆國會連任，其中3位不幸在初選階段就中箭落馬，包含民主黨籍眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）。其餘進到大選階段的120位成員，確定117位順利連任。

連任成功的包括眾院「台灣連線」4位共同主席夏波（Steve Chabot）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、席瑞斯（Albio Sires）與康諾里（Gerry Connolly）；以及積極提出挺台法案的共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）和匡希恆（John Curtis）。

擔任眾院「中國工作小組」主席的麥考爾，去年4月領銜提出眾院版「台灣保證法案」，今年10月也與其他議員共同提出包裹137部法案的「中國工作小組法案」（China Task Force Act），裡面一舉囊括7部挺台法案。

匡希恆則是眾院版「台北法」草案及「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）提案人。後者立法目的為鬆綁美台交往限制，讓台灣人員得以在美國領土展示國旗，穿著制服。

除了連線成員，另有3名友台共和黨籍眾議員也連任成功，包含5月提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）。

另兩名議員為9月曾提出決議案，呼籲美國終結過時「一中政策」並與台灣正式建交的帝芬尼（Tom Tiffany）；以及6月提出「台灣防衛法」（Taiwan Defense Act），呼籲美軍維持阻止中國武力犯台能力的蓋拉格（Mike Gallagher）。

目前參眾兩院「台灣連線」成員中，僅加州民主黨籍眾議員喜吉利（Gil Cisneros）選區的票尚未開出；依據目前開完的99%選票，喜吉利是以1.2個百分點、4168票差距落後共和黨對手，連任成功機率不大。

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