拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

▲拜登與下任白宮幕僚長克萊恩(左)。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

拜登11日晚間宣布,任命克萊恩(Ron Klain)為白宮幕僚長。他是一名律師、經驗豐富的民主黨老將,同時也是拜登數十年來的親信,他在1989年擔任參議員時首次在拜登手下工作。在歐巴馬第二個任期內被委任為「伊波拉沙皇」的克萊恩,曾在總統競選期間尖銳地批評川普對新冠病毒大流行的處理方式。

據《紐約時報》報導,近幾個月以來,有著豐富政治經驗,並且曾在歐巴馬任期內擔任顧問的克萊恩,就一直被視為是拜登白宮管理團隊的可能人選。他以沉著機智、觀點犀利著稱,他在推特上對川普帖文的回應方式就將這些優點表露無遺。

在一份聲明中,拜登將克萊恩稱為「無價」的顧問,還特別提到了他們在2009年經濟危機和2014年伊波拉疫情爆發期間共同工作的經驗。拜登表示,「在面對危機時刻的現在,我們必須讓國家再次團結起來,克萊恩有豐富多樣的經驗,還能與不同政治派別的人合作,這是作為我的白宮幕僚長所需要具備的能力。」

據顧問團表示,儘管川普拒絕接受選舉結果,但未來幾天內,拜登應該會陸續宣佈白宮其他高級官員人選。不過,也有幾位負責過渡工作的知情人士指出,拜登應該不會在感恩節(11月26日)前公佈內閣人選。

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.