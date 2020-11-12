　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登與下任白宮幕僚長克萊恩。（圖／路透）

▲拜登與下任白宮幕僚長克萊恩（左）。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登11日晚間宣布，任命克萊恩（Ron Klain）為白宮幕僚長。他是一名律師、經驗豐富的民主黨老將，同時也是拜登數十年來的親信，他在1989年擔任參議員時首次在拜登手下工作。在歐巴馬第二個任期內被委任為「伊波拉沙皇」的克萊恩，曾在總統競選期間尖銳地批評川普對新冠病毒大流行的處理方式。

據《紐約時報》報導，近幾個月以來，有著豐富政治經驗，並且曾在歐巴馬任期內擔任顧問的克萊恩，就一直被視為是拜登白宮管理團隊的可能人選。他以沉著機智、觀點犀利著稱，他在推特上對川普帖文的回應方式就將這些優點表露無遺。

在一份聲明中，拜登將克萊恩稱為「無價」的顧問，還特別提到了他們在2009年經濟危機和2014年伊波拉疫情爆發期間共同工作的經驗。拜登表示，「在面對危機時刻的現在，我們必須讓國家再次團結起來，克萊恩有豐富多樣的經驗，還能與不同政治派別的人合作，這是作為我的白宮幕僚長所需要具備的能力。」

據顧問團表示，儘管川普拒絕接受選舉結果，但未來幾天內，拜登應該會陸續宣佈白宮其他高級官員人選。不過，也有幾位負責過渡工作的知情人士指出，拜登應該不會在感恩節（11月26日）前公佈內閣人選。

台北時間12日上午9點13分，克萊恩在推特發文道，「我今晚收到了很多祝福，非常感謝，但很抱歉我無法一一回復大家。當選總統對我如此有信心讓我感到十分榮幸，我也將全力以赴領導拜登和賀錦麗旗下才華橫溢且多元化的團隊。」

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／新北人氣親子公園　驚見男子上吊輕生
快訊／結婚才1個月　簡廷芮宣布懷孕了
快訊／好市多新開幕店來了！5項獨賣商品　重機現省2萬8
貧窮線再上修！六都標準出爐　台北市25K↓算中低收入戶
李李仁請辭《請問 今晚住誰家》　男神接棒主持
雙11降價超便宜？　貼上網址「歷史價格」全揭露
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

美兩院改選…至少131位友台議員連任！　「台灣連線」成員全當選

和服正妹示範「18禁束縛」…全程露出直播　日研討會挨罵急下架

最快今年底宣布！川普計畫參選2024總統　第一步開口挺她留任

新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

川普政府禁止拜登用國務院資源　各國元首「未讀訊息」積成山！

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

百年雕像修復變「毀容」！微笑女成黑洞眼＋香腸嘴　網：超像川普

川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

美兩院改選…至少131位友台議員連任！　「台灣連線」成員全當選

和服正妹示範「18禁束縛」…全程露出直播　日研討會挨罵急下架

最快今年底宣布！川普計畫參選2024總統　第一步開口挺她留任

新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

已婚男星遭單親媽爆料控「騙婚生私生女」！　秀7歲女兒照要求驗DNA

「大陳牌」少人會打了！源自江浙挖花牌　邊玩邊唱沒底子玩不來

苗栗翁「圖方便」跨越雙黃線左轉　保七實習生閃不過遭撞慘摔

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

三好米學區設廠二崙居民陳情抗爭　張麗善：業者同意遷廠到專區

騎士怕熱「躲斑馬線旁樹蔭」等紅燈　後方警電腦一查6000元飛了

愛貓過世「悲傷5個月」！6歲小男童遇浪貓狂蹭...驚呼「牠回來了」

3歲女孩「馬路來回跑」車輛狂閃　第10次衝刺被撞飛...媽才發現！

13歲男童「捅死10歲女童」藏屍花壇！　凶宅被競拍結果出爐

劉桂平出任中國人行副行長　曾任建設銀行行長

國際熱門新聞

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

喬治亞州宣布：將手工重新計票

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

艾爾蘭鮑德溫，把選戰貼紙當胸貼

川普選後首現身！　喬治亞州宣布人工重新計票

美國務卿改口：誰當選總統國務院都會做好準備

更多熱門

相關新聞

川普慘輸500多萬張　拜登掃7234萬普選票

川普慘輸500多萬張　拜登掃7234萬普選票

美國總統大選開票尚未結束，民主黨籍參選人拜登目前以290張選舉人票幾乎篤定當選，總統川普則持續控訴選舉舞弊。根據最新普選票開票結果，拜登以7753萬餘張，大勝川普的7234萬餘張，足足多出了500多萬張；這個紀錄也讓拜登成為美國歷史上得票數最多的總統。

拜登必須走在川普主義的路上？

拜登必須走在川普主義的路上？

川普政府阻擋拜登接收各國元首賀電

川普政府阻擋拜登接收各國元首賀電

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

美選後繼續挺蔡政府？　邵宗海：川普很難再打台灣牌

美兩院改選　131位友台議員連任

美兩院改選　131位友台議員連任

關鍵字：

美國北美要聞2020美國總統大選美選花絮拜登白宮幕僚長克萊恩Ron Klain

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

即／YouTube大當機！　電腦、手機版無限迴圈

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面