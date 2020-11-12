拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

▲拜登與下任白宮幕僚長克萊恩（左）。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

拜登11日晚間宣布，任命克萊恩（Ron Klain）為白宮幕僚長。他是一名律師、經驗豐富的民主黨老將，同時也是拜登數十年來的親信，他在1989年擔任參議員時首次在拜登手下工作。在歐巴馬第二個任期內被委任為「伊波拉沙皇」的克萊恩，曾在總統競選期間尖銳地批評川普對新冠病毒大流行的處理方式。

據《紐約時報》報導，近幾個月以來，有著豐富政治經驗，並且曾在歐巴馬任期內擔任顧問的克萊恩，就一直被視為是拜登白宮管理團隊的可能人選。他以沉著機智、觀點犀利著稱，他在推特上對川普帖文的回應方式就將這些優點表露無遺。

Biden selects Ronald Klain as White House chief of staffhttps://t.co/XpuyKZac0L — Fox News (@FoxNews) November 12, 2020

在一份聲明中，拜登將克萊恩稱為「無價」的顧問，還特別提到了他們在2009年經濟危機和2014年伊波拉疫情爆發期間共同工作的經驗。拜登表示，「在面對危機時刻的現在，我們必須讓國家再次團結起來，克萊恩有豐富多樣的經驗，還能與不同政治派別的人合作，這是作為我的白宮幕僚長所需要具備的能力。」

據顧問團表示，儘管川普拒絕接受選舉結果，但未來幾天內，拜登應該會陸續宣佈白宮其他高級官員人選。不過，也有幾位負責過渡工作的知情人士指出，拜登應該不會在感恩節（11月26日）前公佈內閣人選。

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH. — Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020

台北時間12日上午9點13分，克萊恩在推特發文道，「我今晚收到了很多祝福，非常感謝，但很抱歉我無法一一回復大家。當選總統對我如此有信心讓我感到十分榮幸，我也將全力以赴領導拜登和賀錦麗旗下才華橫溢且多元化的團隊。」

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