　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8新生兒屍「佈滿恐怖斑點」　揭清純護理師奪命照護…竟還想再殺10個！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲新生兒遭到連環奪命。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國柴郡（Cheshire）過去發生一起恐怖的護理師殺嬰案。一名對外一直都是很和藹可親的女護理師，竟涉嫌殺害8個嬰兒，甚至之後還企圖殺死10個孩子，而這一切遭到揭穿，都是因為醫院發現連續多月，院內出現「嬰兒死亡」的案例瘋狂爆增，才揭開這起恐怖的奪命案。

根據英國《每日郵報》報導，30歲的萊特比（Letby）一直以來在大家的眼中都是慈善、好相處、貼心的護理師，從畢業開始就在兒童醫院的新生兒照護室工作，然而在2015年開始院內卻突然出現「嬰兒死亡」的案例，且逐月增多，醫院甚至不得已關閉3個新生兒照護室，但未料數字並沒有下降。

不久後，院內的醫護人員發現，死掉的新生兒中，大部分都是早產兒，且死於心臟衰竭，腿部也出現奇怪的斑點。爾後警方介入調查，發現案情不尋常，才發現竟是萊特比在照護過程中動了手腳。

消息傳開之後，萊特比地的親友相當不可置信，「她其實就是一個相當善良的人，甚至連一隻蒼蠅都無法傷害」、「她是個可愛的人，這消息太令人震驚」。最令人感到諷刺的是，萊特比在醫院籌備新的兒科病房時，她還曾一手抱著新生兒拍下募款照，卻未料背後竟是一個奪命護理師。

+++ BREAKING NEWS +++

Daily Mail 發佈於 2020年11月11日 星期三

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
《料理之王》大廚用「6件組鍋具」狂降價！一個500元有找
網銀莫名被轉走26萬！　她氣炸：閨蜜也丟100萬…可能載到這
「擋泥板女神」驚傳破尺度拍全裸寫真！金主開驚人天價動搖她
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她們器官很值錢！狠母淹死2女兒　丈夫返家「驚見童屍疊鞦韆上」當場崩潰

懶漁夫口含新鮮魚　想接捕第2尾「牠竟猛烈游向深喉嚨」整條卡死！

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」　醫護奔跑搶救絆倒…整箱直接噴飛！

川普最後黃金30天！想翻盤結果「只剩這段時間」　一出錯整黨全下去陪葬

拜登挺台態度堅定！放低身段砍高層訪台次數　「取悅中國」重建亞太地位

新冠病毒「衝破疫苗與標靶」變異4次　他煎熬154天…掛呼吸器斷氣

毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

23歲還是處男！他迎戰「6女裸體」直接驚呆　搖頭摀臉狂求饒

8新生兒屍「佈滿恐怖斑點」　揭清純護理師奪命照護…竟還想再殺10個！

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

23歲還是處男！他迎戰「6女裸體」直接驚呆　搖頭摀臉狂求饒

8新生兒屍「佈滿恐怖斑點」　揭清純護理師奪命照護…竟還想再殺10個！

開嗆南韓「要缺席」！日相菅義偉官邸接見南韓官員...3度拍桌大笑

嬰慘遭活埋「小臉全是泥」！農地冒出白嫩手腳　當地人嚇傻急營救

拜登首個人事任命案出爐！　「伊波拉沙皇」克萊恩將任白宮幕僚長

川普慘輸500多萬張！拜登橫掃7234萬普選票　幅度大贏2016年希拉蕊

CNN：川普政府攔截各國致拜登賀電　國務院積數十條「未讀訊息」

視訊會議「手摸下體狂動」！《紐約客》作家自慰片流出　下場出爐

中信盃黑豹旗／葳格高中史懷哲計畫　國小教球感受熱情向下紮根

30歲女老師一晚尿8次！跟老公「恩愛一半」要喊停...竟是膀胱嚴重萎縮

陳時中「很樂意」加入疫苗臨床試驗　指揮中心：由醫院評估資格

毒害南韓染新冠！新天地89歲教主李萬熙「獲保釋」：入獄生不如死

屋馬、碳佐麻里入榜！全台最熱門10大燒烤店　還有300元吃到飽

「健康天使」違法製千萬片口罩！莊人祥：會依藥事法開罰

竄改「開獎程式」！他中「5次頭獎」爽領6.8億　被拍到買彩券露餡了

P.League+／目標跨國聯賽 陳建州：亞洲多國有加盟意願

NCC修改換照審查分配　柯文哲：那就應該重新審核中天換照

「我是台灣人」韋特齊連任議長　賴清德祝福：繼續捍衛民主自由

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

狼師畸戀學生　少年想自宮躲糾纏

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

和服正妹示範「束縛」　大學研討會挨罵

印尼當紅女歌手「19秒性愛片外流」

華郵曝賓州造假選票是虛構被打臉

WHO臉書封鎖「Taiwan can help」

年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「580億」

美大選川普拿下阿拉斯加州 共和黨掌控參院50席

拜登挺台態度堅定　放低身段砍高層訪台次數「取悅中國」

喬治亞州宣布：將手工重新計票

快訊／喬治亞州重新計票　川普開心狂喊：我們會贏！

艾爾蘭鮑德溫，把選戰貼紙當胸貼

川普選後首現身！　喬治亞州宣布人工重新計票

美國務卿改口：誰當選總統國務院都會做好準備

更多熱門

相關新聞

嬰慘遭活埋「小臉全是泥」！

嬰慘遭活埋「小臉全是泥」！

印度北阿坎德邦一名新生兒被活埋在當地農田當中，直到來到田裡幹活的人開始工作後，這才發現孩子的身影。當時孩子身上全是泥土、碎石，露出右腳、右手，全身一動也不動，所幸最終成功獲救緊急送醫，目前身體狀況穩定。

男嬰被宣判身亡　下葬前突然動了

男嬰被宣判身亡　下葬前突然動了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」醫護搶救跌倒整箱噴飛

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

護理師排網美豆花　竟被要求端路邊吃

關鍵字：

嬰兒死嬰護理師恐怖奪命照護

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

快訊／簡廷芮懷孕了！

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面