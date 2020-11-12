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拜登挺台態度堅定！放低身段砍高層訪台次數　「取悅中國」重建亞太地位

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▲▼拜登，BIDEN。（圖／路透社）

▲拜登上任後的亞太策略受關注。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選落幕，縱使有多州的票仍有爭議，但當選人拜登（Joe Biden）還是開始著手進行上任後的布局。其中亞太地區局勢的重新整頓是一大看點，據悉拜登未來的處理方式，將會較川普溫和許多，拒絕挑釁亞洲國家，但將會堅持繼續對台釋出友好關係，因此未來中美關係是否會受到影響，等到拜登上任之後，會是一大挑戰。

根據《美國之音》報導，川普執政時期與中國多為互不相讓的狀態，拜登在競選時期就曾表態「將以溫和方式」處理亞太問題，加上中美關係緊繃，一步都不可有差池。如今拜登當選，其態度也逐漸明確，計畫將會減少反華的語言，並且盡可能減少軍售、以及派遣軍隊在敏感海域上繞行。

專家認為，拜登的立場初衷與川普相當，但手腕會比較緩和，舊式希望可以減低中美之間的對抗關係，中國認為台灣是其領土一部分，但美國卻大力挺台，在拜登上任後「和緩」的處理方式，可能會出現新的局面。拜登過去曾在《世界日報》中發表文章提到，「我們將會與朋友與盟友站在一起，一起促進在亞太地區的共同繁榮、價值、與安全，這包括加深與台灣之間的聯繫」。

報導中提到，進行共軍多次多架戰機繞行，確實造成區域內的不安，華盛頓智庫研究員推測，拜登將會在美國國會支持下，繼續維持對台政策，讓台灣相對感到安全，但降低高層訪問的可能，至於軍售也將視中國對台的態度而取決。

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