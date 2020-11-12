日本大阪站驚見「頑強蘿蔔」！爆紅30hrs被拔換大蔥　網怒：誰幹的

▲JR大阪站阪神百貨附近一條天橋下出現一顆活生生的蘿蔔。（圖／翻攝自Twitter／@HAMADA_035）

記者張寧倢／綜合報導

大阪最近有一根蘿蔔的照片7日在推特上被網友瘋傳，原因是它不是長在農田裡，而是長在JR大阪站附近百貨的天橋邊，突破柏油路面而奮力生存的姿態讓它獲得「頑強蘿蔔」的稱號。但才爆紅不到30個小時，就被人發現已經消失，取而代之的是一把大蔥，再隔日連大蔥也不見了，坑洞則已被填補。

根據BuzzFeed News報導，推特上瘋傳大阪站天橋有一根「頑強蘿蔔」（ど根性大根），突破堅硬的瀝青混凝土，努力生長成直徑約4公分、長度約30公分，且擁有茂密綠葉的健康模樣，於7日上午有多家日媒報導了這根「頑強蘿蔔」奮力生存的姿態，吸引許多民眾慕名前往，只為了與它合照、摸摸它，一邊驚嘆著「真的長出來了！」、「為什麼可以長在這裡」。

網友紛紛留言表示，「因為只看到葉子還以為是雜草」、「大阪新的攝影景點」、「現在這個季節好想吃關東煮…」然而，「頑強蘿蔔」才爆紅不到30個小時，就在8日晚間傳出蘿蔔已經被拔走的消息，記者前往現場，只見蘿蔔已經消失，原本為了生長所造成的坑洞中不知道被誰插了一把大蔥，令許多人感到相當憤怒地說，「誰做了這種事」、「誰幹的」、「太過份了，好不容易打起精神想來看一眼的」。

據報導，BuzzFeed News記者於9日下午4時再度重返「案發地點」，發現不僅蘿蔔沒了、大蔥沒了，甚至連本來的坑洞也被重新填埋起來。還有其他日媒取得監視器畫面，紀錄到8日凌晨2時50分有兩名行跡詭異的民眾，接近「頑強蘿蔔」後用手直接將它拔了出來，並把蘿蔔帶走。據大阪市當局說法，那株蘿蔔屬於雜草，並沒有辦法對此開罰。