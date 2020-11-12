拜登趕著交接！首度通話南韓總統文在寅：穩固韓美同盟

▲美國民主黨勝選人拜登與南韓總統文在寅首度展開熱線。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅今（12）日上午9時（韓國時間）首度與美國2020總統大選民主黨勝選人拜登（Joe Biden）展開熱線會談，是8日在推特上以韓、英雙語連發3則動態恭賀拜登勝選的3天之後，雙方首度促成的正式聯繫。

文在寅在推特表示，在雙方熱線開頭時首先再次祝賀拜登勝選，接著表達穩固韓美同盟、邁向繁榮與和平的韓半島（朝鮮半島）之堅定意志，並承諾未來能與拜登在新冠肺炎（COVID-19）防疫與氣候變遷應對上的所有國際議題，都能展開積極合作。

根據《華盛頓郵報》，在雙方展開熱線通話之前，拜登曾偕同其妻子吉爾（Jill Tracy Biden）前往賓州費城韓戰紀念公園獻花，在該地停留約15分鐘，以紀念老兵節，悼念戰死於韓戰中的士兵，他表示，「在此我向驕傲的參戰勇士們致敬，悼念您們至高無上的犧牲，也期盼您們能為國家防衛勇敢作戰，成為不背叛初衷的最偉大的司令官。」

▲拜登與吉爾夫人前往賓州費城韓戰紀念公園獻花。（圖／達志影像／美聯社）

拜登強調，絕不會讓參戰士兵遺族有著任何不被尊重的感覺，此話語和現任總統川普先前曾批評戰死士兵為「輸家」（Loser）的語句互相對比，也表示對美韓同盟的尊重與穩固關係之強烈意志。

據悉，南韓外交部長康京和（강경화）於昨（11）日結束華府4天3夜行程，她在與特派員的記者會上透露，此行中曾與美國參議員克里斯•墨菲（Chris Murphy）、克里斯•康斯（Chris Coons）等拜登陣營人士接觸。

上線：09:10

更新：09:34

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