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年初公司僅4人！　最強獨角獸公司今估值「暴風衝到580億」

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▲Hopin推出各種線上功能，讓人們可以在雲端聚會 。（圖／翻攝自Hopin官網）

▲Hopin推出各種線上功能，讓人們可以在雲端聚會 。（圖／翻攝自Hopin官網）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎從年初開始席捲全球，全球經濟受到影響，但也有公司逆向起飛。英國線上活動平臺Hopin成立僅一年，估值卻已攀上20億美元（約580億元新台幣），成為有史以來增長最快的新創企業之一。

根據財經時報報導，Hopin去年於英國倫敦成立，創辦人布法哈特（Johnny Boufarhat）因為生病，因此萌生線上參加活動的方法，年初員工只有4名。Hopin旨在把線下生活複製到雲端，可以在平臺上進行線上展覽會、主題演講、分組會議、一對一交流和憑票入場的活動等。

在疫情期間，Hopin相當受到人們歡迎，過去8個月內有5萬個組織在上面舉辦活動，350多萬人參加。目前每週有數十萬人在Hopin上參加線上活動，公司在38個國家擁有200多名員工。

Hopin的劇烈成長也引起許多風投關注，在6月融資4000萬美元（約11.60億元新台幣）後，布法哈特10日宣佈，由IVP和Tiger Global牽頭下，公司籌集到1.25億美元的新資金，其估值攀上20億美元的高峰。

類似的平臺Zoom主打雲端會議，他們花了5年多的時間才達到10億美元的估值。投資者相信，Hopin創造了線上活動的新市場，即使在隔離政策解除後，Hopin仍保持著長期機會。

布法哈特表示，計畫在今年年底再雇用150人，2021年再新增僱用數百人。

但在Hopin估值飆升的消息傳出前一天，輝瑞和BioNTech聯合研發的mRNA新冠疫苗阻止了90%的新冠感染，結果比「最好的預期還要好」。當天受益於隔離政策的美國科技股集體遭拋售。

不但今年累漲635%的Zoom神話終結，9日收跌17.4%，同為「宅家概念股」的亞馬遜、Netflix、Teladoc Health和Shopify也都分別下跌5.1%、8.6%、13.7%和13.6%。

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