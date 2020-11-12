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選後首現身！川普「愁眉淋雨」出席退伍軍人節　全程一語不發

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▲▼ 。（圖／路透）

▲川普選後首度公開露面。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普今天為紀念退伍軍人節，出現在阿靈頓國家公墓。這是川普選後首度正式公開露面，但他並未公開發言。川普至今仍拒絕承認輸給民主黨總統候選人拜登。

法新社報導，在華盛頓下著雨且灰濛濛的天色中，川普於上午11時30分左右來到阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），參加敬獻花環儀式。

美國媒體4天前就預測拜登（Joe Biden）將入主白宮。此後川普除了透過推特（Twitter）發文，以及釋出一份紀念退伍軍人節（Veterans Day）的聲明，不曾對全國發表談話。

▲▼ 。（圖／路透）

▲川普與夫人的表情相當嚴肅。（圖／路透）

川普在這份書面聲明中表示：「我們因我國的退伍軍人，享有和平、繁榮與自由等恩典。我們永遠虧欠他們，程度難以估計。」

拜登今天出席位於賓州費城（Philadelphia）韓戰紀念廣場的活動。他也透過聲明指出人們虧欠軍隊。

▲▼ 。（圖／路透）

▲川普全程愁眉不展。（圖／路透）

拜登表示，「在我們把部隊送入危險境地時，準備好並給予我們的部隊裝備，同時在他們返鄉後照顧他們及其眷屬」，是國家「一項真正神聖的義務」。

川普至今除拒絕承認拜登勝選，也拒絕配合新政府的交接作業。

▼川普出席退伍軍人節儀式。（影／翻攝自YouTube）

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