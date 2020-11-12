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主辦國殤日紀念儀式　墓園內突然爆炸　法國外交部爆氣：懦夫！

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▲▼法國巴黎香榭麗舍大道凱旋門前舉行第一次世界大戰停戰102周年紀念儀式。（圖／路透）

▲今年是第一次世界大戰停戰102周年，圖為在法國巴黎香榭麗舍大道凱旋門前舉行紀念儀式。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

法國駐沙烏地阿拉伯大使館11日在吉達一處墓園舉行國殤日紀念儀式，未料遭人以爆裂物攻擊，導致包括英國公民在內的4人受傷。法國外交部發表聲明譴責攻擊行為，並呼籲沙烏地當局查明和緝捕兇手。

英國天空電視台（Sky News）報導，沙烏地官員表示，現場有一名希臘領事館雇員和一名沙烏地阿拉伯籍安全人員受到輕傷。英國政府也證實，現場有一名英國公民受輕傷。

法國外交部譴責攻擊者「懦夫」、「完全沒有正當性」。希臘外交部也同樣對攻擊事件表示譴責，並指出傷者為一名陪同領事館人員參與紀念儀式的希臘警員，但沒有生命危險。

這已經是吉達數周內發生的第二起攻擊事件，上月底也有一名男子突然襲擊法國駐吉達領事館外的保全，但犯案動機不明。法國領事館已經向當地法國公民發出警告，呼籲他們保持「最大的警覺性」，並且「遠離聚會場合」。

每年11月11日是英聯邦國家、法國等國家的「國殤紀念日」，目的是紀念在第一次世界大戰、第二次世界大戰等戰爭中犧牲的軍人與平民，在部分國家又被稱為「退伍軍人紀念日」、「和平紀念日」等。當天也是第一次世界大戰停戰102周年。

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