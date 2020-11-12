瘋電影／玉子愛情故事　青梅竹馬不代表會戀愛

文／賴賴

瘋言瘋語：

純情少女漫畫類型，京都動畫失火燒出知名度，現在對於京都動畫所製作的電影，內心會有：喔是京都動畫的提示，電影劇情很簡單，著墨在青少年生活型態和人際關係，不錯看，畫風也細膩。

玉子被青梅竹馬的鄰居好友告白後，一連串極度不知所措，和傻裡傻氣的偶像劇女主性格清晰，配音也極度凸顯不知道、怎麼會的高音階台詞演繹，可能是ＴＡ設定就是少女，所以若以正常電影角度，是稍微多了，就是打發時間的少女漫畫電影。

片 名：玉子愛情故事

英文片名：Tamako Love Story

類 型：愛情、動畫

上映日期：2020-10-23

片 長：01時24分

導 演：山田尚子

演 員：洲崎綾 、 田丸篤志 、 金子有希 、 長妻樹里 、 山下百合惠

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



即使升上高三，北白川玉子（洲崎綾 配音）仍不斷想著糕餅店的事。當綠（金子有希 配音）或其他朋友詢問玉子對未來的規畫時，玉子總是若無其事地說要繼承家業。

而住在玉子家對面，和玉子是青梅竹馬的餅藏（田丸篤志 配音），一直對玉子懷有好感，他在心中暗自做了個決定。後來玉子周遭開始起了變化，她的內心也開始動搖……

▲住在隔壁的鄰居，連房間都相對。

▲從小就讀同一間學校甚至同班。

▲想要繼承父親的仙貝店。

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