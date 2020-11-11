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中加角力！　杜魯道：不會屈服於中國的「脅迫式外交」

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▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

華為財務長孟晚舟自2018年被捕後，兩國關係急速結冰，中國事後也依「刺探國家秘密」逮捕加拿大前外交官康明凱及公民斯帕弗。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）強調，絕不會屈服於中國的「脅迫式外交」（coercive diplomacy）。

杜魯道接受《金融時報》線上專訪時表示，「我們不贊同脅迫式外交，而且實際上我們深信，如果開始屈服於那種壓力，從長遠來看，只會讓自己變得更遭。」他並強調，「中國持續認為，他們繼續向我們施壓，我們就會屈服，但這與我們的立場恰恰相反。」

值得注意的是，華為公司在美國提出訴訟，控告他們向聯邦調查局（FBI）、美國司法部、商務部、國務院、國土安全部在內等16個政府部門和機構提出公佈更多孟晚舟案資訊時，遭到阻礙。華為公司律師表示，有跡象表明，美國希望通過對華為及孟晚舟的刑事指控「達到與司法正義無關的政治目的」。

事實上，2018年12月，華為副董事長、創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時被扣留，引起軒然大波，美國司法部則在1月底正式起訴華為及孟晚舟，並要求引渡，華為以及孟晚舟更被指控23項罪名，包括違反對伊朗制裁、誤導銀行、進行電匯詐騙以及竊取商業機密等。

▲▼孟晚舟27日離開溫哥華住處，前往法院聆聽判決。（圖／路透）

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