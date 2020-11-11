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俄羅斯放話贏過輝瑞　Sputnik V新冠疫苗「有效率92％」

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▲▼俄羅斯研製的史普尼克V新冠疫苗（Sputnik-V）。（圖／路透）

▲俄羅斯研製的史普尼克V新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯主權財富基金表示，初步試驗數據顯示，俄羅斯研發的2019冠狀病毒疾病疫苗Sputnik V預防效果達92%。俄羅斯在全球疫苗研發競賽上，急於趕上西方製藥業者的腳步。

這個初步結果是全球研發疫苗行動中，僅有的第二個將發表的後期階段臨床試驗結果。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）已在全球奪走超過127萬條人命，重創全球經濟。

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）表示，這個結果是根據首批參與施打兩劑疫苗試驗的1萬6000人。俄羅斯直接投資基金出資挹注這項疫苗的研發和行銷全球。

RDIF執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）表示，「這些數據顯示，我們有一款非常有效的疫苗。」

疫苗試驗中，有20名參與者感染COVID-19，因此分析檢視有多少人接種了疫苗或安慰劑。

這個數字遠低於美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國夥伴BioNTech聯手研發疫苗第3期試驗中的94個感染病例。

為確認疫苗的保護效力，輝瑞表示，它將會持續進行第3期臨床試驗，直到參與者中有164人染疫。

RDIF則表示，俄羅斯將再繼續進行疫苗試驗6個月，這項試驗研究的數據在完成同行評審後，將會發表在頂尖國際醫學期刊。

俄羅斯公布疫苗試驗初步結果時機，就在美國輝瑞大藥廠和BioNTech於9日宣布初步試驗結果後，輝瑞和BioNTech疫苗也必須施打兩劑，對抗COVID-19的預防效果逾90%。

俄羅斯的疫苗試驗結果再度振奮人心，也顯示透過接種疫苗可遏止COVID-19疫情傳播。

專家表示，由於對這項試驗的設計和流程所知不多，因此難以解讀今天發表的數據。

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