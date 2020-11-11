發現猴子新物種波巴葉猴！瀕臨滅絕，野外僅剩200隻

▲可能被列為「極度瀕危物種」的波巴葉猴。(圖／Thuang Win)

國際中心／綜合報導

外媒報導，科學家在緬甸發現了一種猴子新物種：波巴葉猴。這種一直隱居野外的猴子長著白眼圈，身上的毛呈現灰色。目前，其在野外的數量僅有200到250隻，瀕臨滅絕。科學家呼籲採取措施保護保護此一新發現品種。

英國《衛報》報導，據11月11日發表在學術期刊《動物學研究》上的研究顯示，波巴葉猴(Trachypithecus popa)得名於緬甸的一座死火山，該地為它最大的棲息地，約有100只生活於此。

研究稱，波巴葉猴已經存在了至少100萬年。事實上，根據從野生猴子糞便中提取的DNA，科學家們一直懷疑緬甸可能存在著一種猴子新品種，但很難找到證據。而證明這個新品種存在的第一個證據，來自英國倫敦「自然歷史博物館」。基因分析顯示，該博物館保存的、採集於一個多世紀前的標本，來自一個猴子新品種。

隨後，野生動植物保護國際(FFI)在仰光的研究員、資深作者蒙伯格和同事一起，把在森林裡收集到的一種猴子糞便樣本，跟博物館的樣本進行了比對，才揭示了之前不為人知的波巴葉猴，以及其仍在野外生存的情況。

2018年，這些「隱居」的猴子終於被拍攝到。影像顯示，波巴葉猴的腹部呈灰褐色和白色，前爪為黑色，像戴了一副「黑手套」。尾巴有近一米長，長度超過身長，其體重約為8公斤。

目前在野外只剩下200到250隻波巴葉猴，專家建議將這種猴子列為「極度瀕危物種」。蒙伯格說：「如上所述，波巴葉猴已瀕臨滅絕。」他表示，在整個活動範圍內，它們受到了狩獵和棲息地喪失的威脅。

FFI緬甸專案的靈長類動物學家佟溫(譯音,Thuang Win)表示，「迫切需要更多的實地調查和保護措施，FFI和其他組織將把這類葉猴從滅絕(邊緣)拯救回來。」