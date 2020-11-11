美選「決戰之日」曝光！美國總務署還在拖　拜登想勝選得再等34天

▲川普不認為自己輸了選舉。（圖／路透）

記者黃心瑀／綜合報導

儘管美國大選看似告下一個段落，不過仍有幾州仍在計票當中，而川普更是不願意承認目前落後的狀態，堅持選舉存在舞弊的事實，更稱在全部的選票開出之後，他將會成為選舉的贏家。據悉，美國選舉人團（US electoral college）將會在12月14日進行開會，並且決定這場混亂大選的結果。

美國大選於本月3日舉行，目前仍還有幾州的總票數未開出，不過從現在的狀況來看，拜登似乎贏面較大；儘管如此，美國政治民調網站「Real Clear Politics（RCP）」則跟各家媒體不一樣，顯示拜登以259票對上川普214票，仍未超過270張選舉人票的勝選門檻，這場選舉的結果似乎還充滿著未知數。

根據《BBC》報導，拜登於10日接受採訪，被問及對川普拒絕承認失敗有何看法時，他回答道，「坦白說，我只覺得尷尬。我只能用巧妙的方式回答這個問題，我想這將對總統的事蹟沒有任何幫助。總而言之，這一切都將在1月20日實現。」同時拜登也提到與各國領導人的通話，並稱要讓他們知道美國回來了，美國將會回到遊戲之中。

▼拜登想登位困難重重。（圖／路透）

儘管美國媒體先前用大篇幅報導拜登當選總統，但負責協調資金、為即將上任的政府部門提供進入聯邦機構管道的美國總務署（GSA），卻不斷拖延交接，更拒絕承認拜登當選結果，這意味著拜登團隊除了還未獲得990萬美元的聯邦資金，也無法派駐人員到各部門就任。

不過依照先前的例子，GSA通常會在候選人宣布勝選後承認新總統，唯一一次的例外即在2000年的選舉當中，因為投票發生爭議，最高法院於12月14日做出裁決並宣布當時的布希（George W Bush）當選總統。儘管面對許多困難，拜登仍然充滿信心地說，「我們看不到任何能讓我們放慢腳部的事情。」