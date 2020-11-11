賣台集團？拜登的「中國政策智囊團」，個個都是狠角色

▲拜登團隊裡的高級政策顧問：蘇利文。當年向希拉蕊獻策：歐巴馬政府放棄台灣，以換取中國註銷所持美債的，就是他！（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

如無太大意外，拜登即將入主白宫。 他帶領的團隊會執行怎樣的對中國政策？要回答這個問題，必須先認識拜登的「中國問題智囊團」。介紹如下：

安東尼․布林肯(Antony Blinken)

布林肯與拜登的淵源可以追溯到近20年前、兩人在參議院「外交關係委員會」共事時期。從那時起，布林肯就一直是拜登在外交事務上的左膀右臂。

歐巴馬政府時期，布林肯先後擔任了副總統拜登的國家安全顧問及總統歐巴馬的副國安顧問，並在2015至2017年間擔任國務院副國務卿。布林肯之前還經營過一家諮詢公司，為美國企業在中國市場的經營活動提供策略建議。

傑克․蘇利文(Jake Sullivan)

他是拜登2020競選團隊裡的高級政策顧問。在歐巴馬政府時期，曾接替布林肯擔任副總統拜登的國家安全顧問。 在此之前，他是國務院「政策計畫部」主任，也是國務卿希拉蕊的副幕僚長。當年向希拉蕊獻策：讓歐巴馬政府放棄保護台灣，以換取中國註銷所持美債，就是他的主意。

蘇珊․萊斯(Susan Rice)

萊斯是拜登在歐巴馬政府時期的關鍵同僚。她在2009年被歐巴馬任命為美國駐聯合國大使，2013年成為歐巴馬總統的國家安全顧問。在2020年總統大選中，萊斯多次就外交議題砲轟川普總統、聲援拜登，也曾一度是拜登考慮的副總統人選。

莎曼珊․鮑威爾(Samantha Power)

她是歐巴馬的親密幕僚，歐巴馬擔任參議員時期，即是他的外交政策助手。2013年，歐巴馬任命鮑威爾接替萊斯擔任美國駐聯合國大使。

從履歷來看，拜登的智囊團幾乎全部來自歐巴馬政府。 在不走向冷戰、不完全脫鉤、但又要修正既往「中國政策」這種思路之下，這些智囊所提出的應對中國策略，呈現出一些共通性。

首先，他們普遍認為：美國應將戰略關注點從「改變中國」轉移到「提升自身競爭力」上。智囊之一的伊利拉特納2018年在《外交事務》上寫道：「美國的亞洲戰略指導方針，應該是既不尋求孤立和削弱中國，也不試圖使中國變得更好。華盛頓應更多關注自己和盟友的力量與行為。」

另一位智囊湯瑪斯多尼倫2019年6月在《外交事務》上撰文，批評川普的貿易戰是跟中國競爭的錯誤手段。他寫道：「防衛性保護主義應對不了中國的挑戰，只有國內復甦才能做到這一點。」

他表示，美國需要的戰略不是僅僅依靠改變中國的行為，而是讓美國做好競爭的準備。例如，應對中國科技挑戰的最好方式是：加大對美國技術發展的投資、接受更多有才華的移民，而不是提高對中國的關稅。

蘇利文今年6月在卡內基國際和平研究院發表演說時也表示，美國應「少關注怎麼讓中國減速，多關注怎麼讓自己跑得更快」。

其次，拜登的中國問題囊團裡還有一個共識：就是應該拋棄川普時期的「美國優先」原則，修復跟盟友的關係，恢復在國際組織中的領導力。 布林肯之前在講話中提到，川普的政策削弱了美國的聯盟，自行放棄了美國在國際組織中的領導地位，反而為中國提供了機會。

這些外交政策專家普遍認為：雖然包括世衛組織在內的國際組織不免有缺陷，亟需改革，但美國要做的不是退出，而是繼續加強在這些組織中的領導地位，藉此主導改革，確保改革方向符合美國利益。美國還需要借助這些國際組織主導國際規則的制定。

蘇利文和庫爾特․坎貝爾都曾表示，美國需要和盟友及夥伴一起制定科技、貿易和智慧財產權的規則與標準，這樣才能在競爭中佔據主動地位。

不過，在強調競爭的同時，拜登的智囊團也表達了美中兩國在氣候變遷、應對疫情、防止核擴散等全球議題上需要合作的必要性。雙方可能會在逐漸恢復交往的基礎上，重啟相關對話機制。