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美國領地大選出包！選後7天憑空出現126包「未清點」選票

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▲▼波多黎各大選出包。（圖／達志影像／美聯社）

▲波多黎各大選出包。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

波多黎各是美國在加勒比海地區的一個自治區，3日正好也舉行大選，不過當地的選務機構卻在選後一週發現有大量選票尚未清點，甚至無法清算到底有多少張選票沒有被計入，也讓民眾大批選舉不公，並質疑選舉結果是否仍有效。據悉，這並非波多黎各首度出現選舉爭議。

波多黎各選委會（CEE）主席科洛默（Francisco Rosado Colomer）10日發表聲明稱，選委會在3日大選的一週之後，找到了126個公事包，裡頭竟裝有還沒被計票到的選票，而相關單位甚至無法確認到底有多少選票沒有被計算到，「因為某些公事包裡裝了3張選票，某些則裝了500張。」據悉，選委會一開始還稱，找到了182個公事包，不過隨後修正了數字。

科洛默說，「我們感到非常遺憾，計票所的作業非常混亂，因此將選票放錯地方。」不過他也說，選務小組之所以會出現紕漏，也是因為選委會人手不足，相關資金也不到位，此次選舉的提前投票數又大幅增加。科洛默承諾，每張選票都會被清點，請選民一定要相信開票的透明度。

事實上，波多黎各選委會早在8月份的初選就已經出現爭議，甚至因此破天荒地舉行第二次投票。選委會的主席也因此在一個月後引咎下台。此次大選，選委會耗費了4個工作天才完成計票作業，創下紀錄，沒想到過沒幾天竟然又找出「尚未被清點的選票」，讓選民不禁大批荒唐。

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