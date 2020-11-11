輝瑞新冠疫苗「首批試驗者」狀況曝！　她打第2劑才開始有反應

▲輝瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

輝瑞（Pfizer）跟其合作夥伴BioNTech於9日表示，正在研發當中的新冠肺炎疫苗具有90%的有效性，消息一出立即在各界引起熱議。第一批接受疫苗試驗的志願者狀況也在近日曝光，他們表示在注入疫苗之後分別有人出現「嚴重宿醉」、肌肉痠痛、發燒等狀況。

綜合外媒報導，第一批接受新冠肺炎疫苗的志願者有43,500人，有受試者表示，接種完新冠疫苗後所出現的症狀，與打完流感疫苗的副作用有些相似，具體都是會出現頭痛跟肌肉痠痛的狀況。

44歲的德州志願者格倫（Glenn Deshields）說，他打完疫苗之後出現了「嚴重宿醉」的情況，但很快就得到了緩解。45歲的密蘇里州受試者卡莉（Carrie）則稱，她在9月接受第一劑的注射，隨後就感到頭痛、發熱跟肌肉痠痛，與施打流感疫苗後的狀況一樣，但第二次接種後副作用更加明顯跟嚴重。

報導中指出，輝瑞疫苗的臨床試驗是雙盲試驗，代表參與者及研究人員都不知道接種的是疫苗或安慰劑，格倫跟卡莉兩人都從後期的副作用當中，認為自己應該是接種了新冠肺炎疫苗，其中格倫還找了醫生再度安排抗體檢測，其抗體結果為陽性。格倫說，他對自己在接種疫苗後出現免疫的反應感到非常興奮，對這支疫苗充滿信心，他有一種感覺，疫情將在某個時候被結束。

▼輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

喬治亞州的受試者工程師布萊恩（Bryan）則表示，他相信自己被注射了安慰劑，因為他沒有出現免疫反應，但他也不感到氣餒，因為他覺得參加研究至少能提供一些幫助，避免更多人受到感染。

英國衛生部長馬特（Matt Hancock）透露，英國人將成為世界上最早接受新冠肺炎疫苗的人，根據滾動的數據分析，英國藥品監管機構可能會在藥廠提交許可證申請後的幾天內，對疫苗進行批准。目前全球有200多種新冠肺炎疫苗正在接受測試，其中以有40種在接受臨床試驗。