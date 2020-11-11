川普拒絕分享「國安情資」　拜登酸：畢竟我不是現任總統

▲美國總統川普不承認拜登當選。（圖／路透、達志影像美聯社）

文／中央社

美國川普政府不願承認民主黨籍的拜登（Joe Biden）勝選成為美國第46位總統，罕見限縮了總統當選人獲得國安情資的情況。

國家情報總監辦公室（ODNI）致國家廣播公司新聞網（NBC News）的聲明中指出，在總務署（GSA）完成「當選確認」（ascertainment）程序，也就是決定誰是明顯贏家之前，國家情報總監辦公室將不會聯繫拜登交接團隊。

聲明指出：「國家情報總監辦公室遵循『總統交接法』（Presidential Transition Act）的法定指示，即必須先接獲總務署的候選人當選確認，再予以支持潛在的總統交接程序。」

聲明說：「在接獲總務署通知前，國家情報總監辦公室不會接觸任何交接團隊。」

美國媒體逾3天前預測拜登勝選成為美國第46位總統，然而總務署署長墨菲（Emily Murphy）迄今尚未簽署「當選確認」信。「總統交接法」通過近60年來，這道程序過去鮮少引起爭議。

另一方面，總統當選人拜登也未接獲「總統每日簡報」（President's Daily Brief），即匯報政府最高層官員的高級情資概要。總統川普只要一句話就能批准拜登獲取總統每日簡報，但他迄今尚未這麼做。

▲民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



拜登今天向記者證實尚未收到每日簡報。他說：「總統每日簡報顯然有所幫助，不過也並非必要，畢竟我不是現任總統。」

「取得機密資訊有所助益，不過無論如何，我現在並非處於能對這些議題做決定的職位。手頭上能有（總統每日簡報）很好，不過這也並非不可或缺。」

中央情報局（CIA）前幕僚長菲佛（Larry Pfeiffer）表示：「拿總統交接法當擋箭牌，國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）真的有夠可恥。一切只要總統點頭就行了。讓拜登獲取完整的總統每日簡報有利國安。」

菲佛指出，2000年總統大選結果仍混沌不明之際，後來接任總統的小布希（George W. Bush）照樣取得總統每日簡報。除此之外，拜登擔任歐巴馬副手8年期間也天天收取簡報，如今將他納入簡報行列，風險小之又小。

拜登交接團隊官員表示，拜登無法接獲情資簡報下，無法得知他的高階幕僚團中是否有任何人有管道取得機密資料。此外，與安全許可（security clearnace）相關的背景調查也有所延遲，恐將影響聯邦參議院的確認批准程序。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽 Podcast掌握美選及國際局勢