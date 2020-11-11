比皮夾輕！iPhone12 mini開箱「超讚手感」秒愛上　追劇無負擔

▲iPhone 12 mini拿起來沒有負擔。（圖／翻攝自《3cTim哥生活的日常》）

記者林妤柔／綜合報導

繼iPhone 12、12 Pro開賣後，本週五（13）將開賣12 Pro和12 mini。3C達人Tim哥在節目《3cTim哥生活的日常》中開箱5G系列中最後一支、尺寸也最小的iPhone 12 mini。

iPhone 12 mini一樣有USB-C to Lightning快充線，測重為132克（官網為133克），相當於18個10塊錢的重量，也比皮夾還要輕。Tim嫂認為，它摸起來輕，感覺沒存在感，尤其女生喜歡背小包，手機太大必須塞斜對角，但mini可直接放進去，收納相當方便。

▲比照下來，iPhone 12 Pro Max的6.7吋螢幕非常大。（圖／翻攝自《3cTim哥生活的日常》）

12 mini跟iPhone 12一樣有超瓷晶盾、四倍防摔，拍照系統具雙鏡頭、兩倍光學變焦範圍，超廣角可夜拍。雖然12 mini是最小、最輕巧的5G手機，但搭載A14仿生處理器，所以性能是最強大的。續航力部分，12 mini看影片是15小時，iPhone 12、12Pro是17小時，iPhone 12 Pro Max是20小時。

整體使用下來，Tim哥認為遊戲打起來，順暢度沒有問題，只有按鈕和畫面比較小；Tim嫂表示，因為面板一樣，所以光澤度、色彩鮮豔度一樣，追劇起來也可以接受，而且拿起來的手感iPhone 12系列中最好的，喜歡小手機的人可以考慮一下。