阻止拜登獲國安情報恐釀禍　外媒批川普：911就是這樣發生的！

▲川普頻頻阻擾拜登接手總統權利，讓外媒擔心美國的國安問題將陷入危機。（圖／路透、達志影像美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

川普否認敗選導致拜登無法取得與國家安全相關的資訊，恐怕將讓美國陷入國安危機中。在2000年大選後，小布希總統也曾因選舉結果受挑戰而導致過渡期被拖延，派遣國家安全團隊的計劃也因此被延誤，導致他們在應對911恐怖襲擊事件時的反應能力被削弱。

據NBC報導，國家情報總監辦公室（ODNI）發布聲明指出，在接獲總務署（GSA）通知前，他們將不會與拜登政府進行交接。此外，拜登10日也向記者證實，他並沒有收到總統當選人有權獲得的《總統每日簡報》（PDB）。

Biden transition team officials say the president-elect is not receiving daily intel reports; DNI Ratcliffe’s office confirmed in a statement that it will not interface with the Biden transition until the General Services Admin. decides it's clear who won. https://t.co/OqTyGH8JHv — NBC News (@NBCNews) November 10, 2020

PDB是一份由美國各個情報機構製作的高級情報報告概要，中央情報局（CIA）局長每天早上8點會將PDB送到白宮，並與總統、副總統、國家安全顧問以及白宮幕僚長開會。據說，有權看到這份簡報的人不超過10個。

拜登指出，若要瞭解與國安相關的事務，「顯然，擁有PDB和接觸機密資訊是十分有用的，但這不是必要的，因為我現在還不是總統，而且我也不能在這個問題上做任何決定」。實際上，只要川普總統一聲令下，CIA自然會將PDB送到拜登面前，但他並未作出任何舉動。

▲有權看到有著高級情報的《總統每日簡報》（PDB）的人不超過10個。（圖／翻攝自推特／@DavidPriess）

前CIA高級官員法伊弗（Larry Pfeiffer）批評，CIA局長以《總統過渡法案》為由，拒絕讓拜登翻閱PDB的行為是可恥的，因為讓拜登接觸PDB的資訊完全符合國家安全利益。

他補充，在2000年的選舉後，即使選舉結果存在爭議，但柯林頓政府還是讓小布希接觸了PDB的情報內容，「這對一個接觸PDB長達8年的前副總統而言，幾乎可以說是沒有風險」。

曾在柯林頓和小布希任內負責PDB事宜的前CIA官員普賴斯（David Priess）指出，總統當選人通常會在選後立即獲得PDB，唯一一次的例外發生在2000年；佛州在當時的選舉後進入重新計票，導致小布希晚了35天才看到PDB。

How President Trump's transition of power delay threatens national security and public safety | Analysis https://t.co/veJcAiR0ry pic.twitter.com/xBQoGUt4jg — CNN Politics (@CNNPolitics) November 10, 2020

CNN認為，川普竭盡所能阻撓和拖延拜登進行交接將帶來不良後果；2000年大選後，小布希總統也曾因選舉結果受挑戰而導致過渡期被拖延，派遣國家安全團隊的計劃也因此被延誤。9/11委員會（9/11 Commission）的一份官方報告指出，上述情況削弱了美國的反應能力，也是導致911恐怖襲擊事件的因素之一。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢