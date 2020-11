狼師畸戀15歲小鮮肉！課後強吻奪初夜　少年崩潰「想自宮」躲糾纏

▲15歲少年遭大10歲狼師誘姦後,產生想自宮躲避糾纏的念頭。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名女教師麥克羅比(Fay Mcrobbie)因為性侵比自己小10歲的男學生而被判監禁2年。這名男學生在法庭上作證時承認,自己因為和老師發生關係而感覺不安,甚至想將生殖器割掉來逃避老師的糾纏。

據《太陽報》報導,麥克羅比7年前曾在英國伯克郡(Berkshire)的一所學校擔任武術教練。她在該校認識了當時只有15歲的男學生,並傾心於這名少年。於是,她強迫男學生參加她的武術課,並藉機強吻學生。後來,她在一個朋友的家中奪走了對方的處子之身,倆人隨後展開了一段長達2年的不倫戀。

