狼師畸戀15歲小鮮肉！課後強吻奪初夜　少年崩潰「想自宮」躲糾纏

▲15歲少年遭大10歲狼師誘姦後，產生想自宮躲避糾纏的念頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名女教師麥克羅比（Fay Mcrobbie）因為性侵比自己小10歲的男學生而被判監禁2年。這名男學生在法庭上作證時承認，自己因為和老師發生關係而感覺不安，甚至想將生殖器割掉來逃避老師的糾纏。

據《太陽報》報導，麥克羅比7年前曾在英國伯克郡（Berkshire）的一所學校擔任武術教練。她在該校認識了當時只有15歲的男學生，並傾心於這名少年。於是，她強迫男學生參加她的武術課，並藉機強吻學生。後來，她在一個朋友的家中奪走了對方的處子之身，倆人隨後展開了一段長達2年的不倫戀。

Teacher, 25, jailed over sexual affair with 15-year-old pupil who considered GENITAL MUTILATION to escape her https://t.co/9BJZQHH5N2 — The US Sun (@TheSunUS) November 10, 2020

這名由於法律因素不能透露姓名的男學生在出庭時承認，「我在事情發生的當下非常想逃跑，我還沒準備好，那是我第一次在別人面前裸體。事後，我覺得自己很髒，我無法忍受自己在鏡子裡的樣子，覺得自己的童真被剝奪了。」

這名少年向老師提出分手後曾與其他女學生交往，不過當女教師發現他和一個同齡女孩在一起後，寫了一封信威脅要自殺。少年被老師的威脅擊垮了，女教師對他的糾纏讓他不勝其煩，甚至動過「割掉生殖器就可以降低自己的吸引力」的念頭。

▲涉案狼師麥克羅比（Fay Mcrobbie）。（圖／翻攝自Facebook／SIMBA JAMII）

麥克羅比於2019年5月16日被捕，並承認了3項「導致或煽動兒童從事性活動」的罪名。這名狼師最後被判入獄2年4個月，並將面臨長達10年的「性傷害預防令」。

在判決麥克羅比時，法官達格代爾（Paul Dugdale）指責她，「當你第一次和受害者發生關係時，他比你還小10歲。你對他的行為毫無疑問就是『誘姦』。作為他的老師，你應該是值得信任的，但你卻利用他來達滿足自己的性需求，還在他有新戀情後對他進一步施壓，以自殺要挾，造成了嚴重的後果。」

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