再出奧步！美媒爆：川普下令禁止政府單位與拜登交接工作

▲美國媒體爆料，川普下令不讓旗下政府機構與拜登團隊交接。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國2020總統大選即將落幕，據多家美國媒體報導，民主黨參選人拜登已優先取得290票，順利當選下一屆的美國總統。不過對手川普至今仍然不肯承認敗選，甚至有媒體報導，總務署長墨菲遲遲不肯簽屬與新任政府的交接文件，如今更傳出，川普政府已經下令不允許各大政府單位與拜登進行交接。

根據《國會山莊報》引述《華郵》報導，一名資深的川普政府內部官員表示，川普政府已經下令要求總務署在大選的官方結果出爐前，禁止與拜登團隊交接。事實上，拜登在老家德拉瓦州發表勝選演說後，川普政府內部已有多個單位進入交接工作，並準備好簡報與額外的辦公空間，怎知上頭卻突然下令停止一切交接作業。該名官員稱，「我們被通知要等待政府的最後正式結果。」

據悉，包含美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）、美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）在內的政府機構都被要求不可以與拜登團隊接洽，目前這些機構也尚未與拜登團隊進行接觸或是說明相關工作內容。而美國國際開發總署其實早就已經準備好長達440頁的簡報內容要與拜登團隊進行交接。

美選的計票結果已經接近尾聲，雖然還沒正式結束，但根據目前的開票結果，拜登確定取得290張選舉人票，跨越當選門檻，成功晉升為下一任入主白宮的主人。不過尋求連任失敗的川普卻堅持不肯承認敗選，甚至大喊選舉不公，揚言要對敗選州提出法律訴訟，大打法律戰。

儘管拜登方面已經開始著手準備接任，並成立交接計畫網站，力圖要在正式就職前就做好準備，並在就職當天隨即進入狀況，減少施政的陣痛期，但不認輸的川普政府卻開始使出各種「小手段」，阻撓新政府執政。

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