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遛狗發現池塘浮著「一具假人」　他走近一看嚇壞：是裸體男屍！

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記者李振慧／綜合報導

美國佛州男子安德森(Tim Anderson)近來在傑克遜維爾市(Jacksonville)Windy Hill附近遛狗時，在池塘中發現一個垃圾箱，裡面似乎裝著一具假人，走近一看竟然是一具裸體男屍，嚇得他立即報案。警方後來從池塘打撈出遺體，證實對方生前遭人槍殺再棄屍。

事件發生在8日上午，安德森表示，當時他看到垃圾箱裡面有一個人形物體，一半浸在水中、一半則露在外面，「有點不希望事情像我想得那樣，結果事實證明的確是，我原本以為是假人，或是有小朋友在裡面玩耍，走近後我說，『喔！這看起來很像是真的』。」

警官魯德拉夫(Steve Rudlaff)表示，死者為一名43歲男性，似乎是在其他地方遭人槍殺後，再被裝進垃圾箱中扔進水裡，被人發現時距離死亡時間約24至36小時。警方目前尚未對外公布進一步細節，案件仍在調查中。

▼男子以為發現假人，結果是死屍。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

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