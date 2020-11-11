美國兩黨互爭參議院掌控權　共和黨暫領先一席

▲美國聯邦參議院共有100席，這次改選35席。目前總計共和黨握有49席，民主黨有48席。圖為美國國會大廈。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國聯邦參議院改選情勢緊繃，在北卡羅來納州勝負明朗後，目前共和黨以49席領先於民主黨的48席，這對總統當選人拜登所屬的民主黨致力奪取參院掌控權來說，是又一次挫折。

在北卡羅來納州，民主黨候選人康寧漢（Cal Cunningham）承認敗選，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）確定連任。

康寧漢在聲明中表示，雖然11月3日選舉的計票最終結果尚未宣布，他已打電話向提里斯道賀，「選民表達了意見，我尊重他們的決定」。

美國聯邦參議院共有100席，這次改選35席。目前總計共和黨握有49席，民主黨有48席。

現在眾人目光都聚焦於喬治亞州的2席，由於目前領先者的票數都未過半，依喬州法律規定，明年1月5日將舉行第2輪決選，結果產生後，才知道哪一黨掌控參議院。

另外，阿拉斯加州也有1席歸屬仍未確定，但共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）目前領先。

若兩黨席次五五波，則依照參議院規則，民主黨籍副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）將可做出關鍵性決定。

參議院職權範圍廣大，除了立法權外，未來拜登任命部會首長也須經參議院同意；此外，最高法院大法官任命案也須獲得參議院認可。

在聯邦眾議院方面，11月3日選舉後，民主黨仍掌握眾議院多數。

法新社提到，拜登在2009年出任前總統歐巴馬的副手之前，曾擔任參議員長達36年，未來國會態勢分裂，拜登將不得不使出談判技巧和他對參院事務運作的嫻熟經驗。

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