解放台灣空間！拜登「溫和攻陷中國」　先撂話：台獨挑戰爭美拒幫

▲美國雜誌《外交政策》評論，拜登上任後將對台灣做得比說得更多。（合成圖／新華網、ETtoday資料照、路透）

記者張寧倢／綜合報導

拜登確定當選美國總統後，台美關係將出現何種變化，無疑是台灣最關切的議題。對此，美國最具影響力的國際時論雜誌《外交政策》（Foreign Policy）於10日報導，拜登未來在台灣問題上預計以「溫和的言辭」、「強硬的行動」來維持海峽兩岸穩定，意即，拜登做得會比說得多，台灣緊迫的國際空間也將更為舒緩。

根據《外交政策》報導，中國自9月9日以來連連派遣軍機進入台灣的防空識別區（ADIZ），美國總統大選前一天，中國飛機曾8次進出台灣領空，軍事演習的頻率增加，中方更於9月21日聲稱，兩岸幾十年來遵守的領空中線已不復存在。拜登明年1月就職後就得面臨緊張的台海情勢，對台政策基礎「軍售」與「戰略模糊」預計不會有太大改變。

報導指出，拜登上台後最大的不同在於，拜登不會像川普一樣用強烈的口吻激怒北京，利用台灣作為對抗中國的工具，因為他的目標不是為了自身利益而威脅中國，而是在於維持海峽兩岸的現況穩定。如同拜登曾公開表示的，如果台灣宣布獨立而挑起戰爭，美國就不應該援助台灣。

▲報導認為，川普過去曾將台灣作為「抗中工具」以延後對台軍售F-16戰機作為美中貿易戰談判籌碼，而拜登並不打算這麼做。（合成圖／路透）

報導提到，川普在對台軍售方面一直很大膽，過去4年裡批准了總價超過170億美元（約新台幣4845億元）的武器，模糊了進攻型武器與防禦性武器的界限，此外，川普政府同意向台灣出售66架F-16戰機，這是美國有史以來最大的對台軍售，但即使如此，也沒有偏離「確保台灣社會經濟與人民安全」、「維護西太平洋的和平穩定」的軍售目標原則。

報導認為，老布希總統曾對台出售F-16戰機，而柯林頓、小布希與歐巴馬總統都決定只提供升級與維護台灣現有戰機，直到川普才再次出售戰機，且獲得兩黨共同支持的一大主因是，北京的威脅已然加劇。曾對軍售法源《台灣關係法》投下贊同票的拜登則預計將維持軍售以應威脅，只是台灣軍武需求已於近期得到滿足，可能不會有大型軍售，也可能會在軍售案宣布之前私下通知北京來減輕中美關係的打擊。

報導接著講述美國立場，不保證會協防台灣的「模糊」、「不確定性」一直是對台政策的原則，就連與中國失和的川普也是這樣。川普在剛當選時曾與蔡英文直接通話，此舉不但引起北京反彈，也讓外界猜測他會公開支持台灣獨立，然而，在接下來的任期中，川普卻非常謹慎，始終避免採取可能被中國或台灣解讀為「承認任何立場」的行動，只說「中國知道我會怎麼做」。

報導稱，拜登曾公開表示支持戰略上的模糊性，「這是保留使用武力保衛台灣的權利，但對於我們可能會、或者不會干預台海戰爭，將保持沉默。」但這並不代表拜登對台灣的支持會比川普少，畢竟在蔡英文於1月當選時拜登是第一個向她道賀的民主黨總統候選人。拜登認為，戰略模糊是能遏制北京威脅，同時又不會讓台灣變得過於大膽的最佳方式。

▲拜登將帶領美國重新加入許多於川普任內退出的國際組織與協定，預計能擴大在國際上的影響力。（圖／路透社）

在國際關係方面，川普故意削弱了美國在國際組織中的影響力，主動退出包含跨太平洋夥伴協定（TPP）、巴黎氣候協定、聯合國人權理事會，也不參與世界衛生組織（WHO）的議程，少了美國支持，台灣的國際空間連帶地縮減。川普大砍對外援助經費，也讓美國在太平洋的影響力衰退，導致部分國家轉向中國，例如2019年吉里巴斯與索羅門群島相繼與台灣斷交，並與中國建交。

報導分析，拜登透過取消川普退出WHO活動的類似行動表明，他會機極參與國際組織來重獲美國的全球領導地位，與川普的單邊主義相比，這將帶來更多力量，以倡導對台灣的包容與保護台灣的國際空間。拜登上台後，可能會恢復國際開發署（USAID）等機構的預算，並加強與盟友的合作應對中國的廣泛威脅，但他傾向使用非軍事手段維持台海現狀。