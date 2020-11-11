堅持「豬內臟瘦肉精未檢出」　民團連署破千人提4大要求

▲主婦聯盟基金會開「拒絕倉促開放，破鼎難保食安」記者會。（圖／主婦聯盟基金會提供）

記者許展溢／台北報導

明年一月台灣開放萊豬，主婦聯盟基金會今（11日）開記者會表示，考量台灣與國際的飲食習慣差異，國外的內臟限量標準完全不適用於國內情況，要求豬肝腎瘦肉精容許殘留量應為未檢出，截至目前全台超過20個團體加入反對，已有超過千人連署（1026人）。

舞春食農工作室負責人郭又甄表示，根據衛福部提供的媽媽手冊內容，哺乳期婦女每日應該增加攝取500大卡的熱量，又為了補充分娩的失血及哺乳時的鐵質分泌，建議可選用鐵質含量高的肉類，例如腰子、肝臟，可同時補充蛋白質、鐵質及部份維生素。除懷孕及哺乳的婦女，台灣的飲食文化中有「醫食同源」的概念，各種節氣的食補、病期休養甚至銀髮族的膳食需求都常使用豬隻內臟，考量台灣與國際的飲食習慣差異，國外的內臟限量標準完全不適用於國內情況，監察要求豬肝腎瘦肉精容許殘留量應為堅持「0檢出」。

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主婦聯盟基金會呼籲政府，無完善配套足以保障國人食安與公民溝通下，就如同一個破鼎，不斷的要去補強各樣缺失，增加地方查緝、評鑑預算，地方與中央抗衡，訴訟案件將層出不窮，需要各縣市府及全民承擔成本，也難以保障全民食品安全，因此，拒絕政府倉促開放萊豬。

主婦聯盟基金會最後提出4大具體要求，包括政府應儘速建立獨立風險評估機制，並公告此次開放政策的風險評估科學證據、政府應強化風險溝通程序，不宜架空專業意見及公民參與、政府應強化食安風險管理機制，和保護台灣本土飲食文化及養豬產業，應積極建立國際貿易之調適力。