川普敗選慘賠！梅蘭妮亞「重擬婚前協議」：兒子的錢要跟大家一樣多

▲外傳梅蘭妮亞早在重新協商婚前協議。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普連任失敗後仍不願認輸,就連他的妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)都加入幕僚的陣線,力勸他接受選舉結果。外媒更爆料,梅蘭妮亞早就打算在選後跟川普離婚,並針對婚前協議重新協商,目的是希望兒子拜倫能和川普的其他孩子一樣,得到公平分配的財產。

根據英國《每日星報》報導,梅蘭妮亞前助理沃爾科夫(Stephanie Wolkoff)接受BBC採訪時曾指出,梅蘭妮亞和川普在白宮有各自的臥房,這段婚姻對他們來說只是「交易性」的,她每天都在等離婚;梅蘭妮亞當初遲遲不願搬入白宮,口頭上是說等拜倫小學畢業,事實上是待在紐約清點財產,準備重新協商婚前協議。

紐約律師事務所「Aronson Mayefsky & Sloan」律師斯坦布里克(Peter Stambleck)表示,「億萬富翁的資產結構非常複雜,訂婚前協議就是避免事後的財產分配。」據他了解,川普和梅蘭妮亞的協議中載明,「在川普名下的還是川普的,在梅蘭妮亞名下的就是她的。」

▲川普小兒子拜倫、川普及梅蘭妮亞。(圖/達志影像)



《城鎮與鄉村》(Town&Country)雜誌則指出,梅蘭妮亞有機會獲得一大筆財產來扶養川普家族最小的孩子拜倫(Barron Trump),「假如她只分得5000萬美元的贍養費,那根本不足以在離婚後複製現在的生活。」

《華盛頓郵報》政治線記者、普立茲新聞獎得獎者喬登(Mary Jordan)今年中出版的書《她的交易藝術:梅蘭妮亞從未公開的故事》(The Art of Her Deal: TheUntold Story of Melania Trump)中提到,「她想獲得書面證明,在財務和遺產繼承的部分,她的兒子能和川普其他三個孩子一樣,獲得更平等的待遇。」

據了解,川普的第一任妻子伊凡娜(Ivana Trump)離婚後獲得2000萬美元的贍養費,每年還可拿到65萬美元的子女撫養費;第二任妻子梅普斯(Marla Maples)則依照婚前協議,僅得到200萬美元。

