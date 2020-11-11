只想Relax！川普著急想驗票　彭斯打包行李「直奔佛州小島」開啟度假模式

▲彭斯決定要去佛州小島度假。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選落幕，外媒直指民主黨參選人拜登勝選，然而共和黨陣營卻不願意承認，尤其川普得知自己第二任任期無緣，揚言要打法律戰，認為多州的計票程序中有錯，就在他與支持者吵得沸沸揚揚同時，現有新消息，川普的副手彭斯（Mike Pence）正準備動身前往佛羅里達州度假，兩人的心情起伏完全不同狀態。

根據《美聯社》報導，自美國大選落幕至今，除了計票舞弊問題，讓川普陣營相當頭痛之外，美國國內近日的新冠肺炎確診數也創下新高，日均增加10萬人，但還在位的川普政府仍沒有作為，只顧著大選的結果不盡「川」意，此外副總統彭斯也傳出即將前往佛州的小島度假，心情似乎不受影響。

而對比川普政府的急跳腳，勝選的拜登已經開始籌備上任後的團隊，找來一群科學、醫療的專家組成新冠研究小組，8日即宣布成立12人小組，並由前美國公共衛生局局長莫西、前美國食品暨藥物管理局局長凱斯勒擔任聯合主席，即刻開始運作，這一切看在支持者眼中可說是「政見即刻兌現」。

面對這場充滿爭議的選舉，彭斯雖沒有表態立場，但9日他曾與共和黨高層、參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）發表共同聲明，「支持川普採取法律途徑」，更提到川普不曾停止為大家而戰，將會堅持每張票都被合法計算。