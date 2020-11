川普白宮生活成「下金蛋的鵝」　出版商捧「28億天價」求出回憶錄

▲川普4年的白宮生活細節或許將在他下台後被曝光。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國大選已進入尾聲,儘管川普總統不承認自己敗選,但他在白宮這4年的經歷吸引了不少出版商和電視台的注意。知情人士稱,目前已有許多出版商和電視台與川普接洽,希望他能出版一本與他4年的白宮生活有關的書籍或節目。

據《紐約郵報》旗下的Page Six報導,消息人士表示,目前已有許多出版商與川普接洽,希望他能就白宮生活出版一本回憶錄,而且價錢驚人,竟然有1億美元(約新台幣28億元)之多。

Donald Trump could reportedly land this eye-popping sum for his memoir https://t.co/vmSOSTu7nf