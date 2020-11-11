「割地投降」國民炸怒！亞美尼亞議長被包圍拖下車　扒衣痛毆昏迷

▲亞美尼亞議長米爾佐揚遭憤怒民眾痛毆。（圖／翻攝自推特／@JahangirYoussif）



記者張方瑀／綜合外電報導

亞美尼亞總理帕辛揚9日深夜宣布，該國和亞塞拜然、俄羅斯已達成協議，同意結束在「納哥諾卡拉巴克地區」長達6星期的戰事，不過代價是必須放棄大片土地。此協議也激怒了亞美尼亞民眾，他們衝入當地議會並砸破桌椅門窗，甚至將國會議長拖下座車痛毆，導致議長頭部重傷昏迷，目前仍在醫院觀察。

#Armenia now.



The speaker of Armenian parliament Ararat Mirzoyan was lynched by the angry crowd of protestors. pic.twitter.com/Xo0EnPklqB — Yegana (@thebookofy) November 10, 2020

根據《塔斯新聞社》等外媒報導，怒不可竭的亞美尼亞民眾10日闖入首都葉里凡（Yerevan）的議會大樓內，砸毀桌椅門窗，要求簽下「辱國」協議的總理出面。最後群眾在大樓外攔截了議長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）的座車，並將他從車內拖出來毆打，導致米爾佐揚重傷昏迷，目前在醫院進行觀察治療。

It is reported that it is lynching video footage of Ararat Mirzoyan, the speaker of the Armenian parliament.#Azerbaijan #NagornoKarabakh #Armenia pic.twitter.com/0SAaxESB1r — Jahangir Youssif (@JahangirYoussif) November 10, 2020

帕辛揚（Nikol Pashinyan）9日深夜在臉書帳號張貼聲明表示，「我已經跟俄羅斯和亞塞拜然總統共同簽署結束卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）戰爭的聲明。」並強調這份協議對他來說是無法言喻的痛苦，但這是深入分析軍事情勢後做出的決定，「是當前情勢之下最好的解決之道。」

根據協議，亞塞拜然可以保留最後一次戰事中奪下的領土，亞美尼亞也必須在接下來的一個月中放棄大片土地，並讓土耳其和俄羅斯將對當地派遣維持和平特派團。亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則表示，「一隻鐵腕逼迫他（帕辛揚）簽下這份文件。這本質上就是投降。」

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