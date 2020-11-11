僅3%認為川普贏　民調：8成美國人認拜登已得白宮

▲路透社／易普索（Reuters/Ipsos）民調結果顯示，79%美國成年人認為拜登已贏得白宮。（圖／路透）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

根據路透社／易普索民調，多數媒體機構依據拜登在重要戰場州的領先趨勢，宣布拜登贏得11月3日總統大選後，近8成美國人認定拜登勝選，其中有過半數共和黨人這麼認為。

根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），截至今天傍晚為止，共和黨籍現任總統川普和拜登（Joe Biden）的選戰仍有3州勝負未定；儘管如此，拜登現已拿到279張選舉人票，川普僅214張，而候選人只要拿到270張選舉人票即可跨過勝選門檻。

普選票方面，拜登奪得7630萬張，得票率50.7%，川普則囊括7160萬票，得票率47.6%。

路透社／易普索（Reuters/Ipsos）是從7日到今天進行這份全國意見調查，結果發現，79%美國成年人認為拜登已贏得白宮，13%認為勝負未定，3%說川普勝選，5%受訪者不清楚。

受訪者或多或少依照政黨傾向回答，10名共和黨人中，約6人認為拜登當選，民主黨人則幾乎全認定拜登已勝。

艾迪生媒體研究機構替路透社和多家主要媒體進行出口民調，7日拜登在賓州擴大對川普的領先優勢、似乎篤定拿到270張選舉人票後，艾迪生媒體研究機構即宣布拜登勝選。

川普尚未承認敗選，他早在計票前就自行宣布當選，且多次未提證據地抱怨自己是廣泛舞弊的受害者。

這份民調是路透社／易普索6日至今天另一份更廣泛調查的一部分，也可看出贏家宣布前的選民反應。民調結果顯示，7成美國人，包括8成3民主黨人和5成9共和黨人相信地方選務官員「誠實地善盡職責」，並有7成2受訪者認為輸家須承認敗選，6成認為川普明年1月任期結束時，政權須和平交接。

這份民調是在線上以英文進行，調查對象遍及全美，共蒐集1363名美國成年人的回應，其中469名受訪者在7日下午到今天接受調查，調查信賴區間為5個百分點。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢