渣男弟背景是黑道！女星被把慘淪小三　趁她出國偷和前女友結婚

圖、文／鏡週刊

本刊調查，2018年北市議員候選人伍大辰參選時，與武打女星楊麗菁的前男友龔偉綸同選區，2人各以401、293票落選，巧合的是，楊的另一前男友，正是伍大辰的胞弟伍仲威（原名伍威人）。

▲女星楊麗菁（右）曾與伍大辰的胞弟伍仲威（左）交往，2人最後撕破臉。（圖／鏡週刊提供，下同）

B先生告訴本刊，伍仲威擔任《台灣互聯警政時報》社長，有名交往多年的女友小如（化名），伍在某次聚會認識楊麗菁，邀楊擔任該報代言人，認為楊的名氣及人脈能幫他拓展事業，還與伍母聯手，背著小如追求楊。

B先生指出，伍母為幫助兒子追楊麗菁，故意製造豪門假象，除了精心打扮、穿著名牌，還會約楊到友人的豪宅聚餐，被蒙在鼓裡的小如時常獨自被丟包在伍家。在伍母助攻下，伍仲威順利與楊麗菁交往，並與小如分手，小如前腳才搬出伍家，當晚楊就登堂入室住進伍家。不過，讓人訝異的是，9個月後，伍竟趁楊出國旅遊，與小如登記結婚，當時小如還懷有身孕。

本刊調查，伍仲威曾任竹聯幫赤龍會會長，有多項妨害自由、暴力討債前科。另一名知情人C先生透露，伍仲威討債手段凶殘，還曾帶小弟打斷債務人的手腳，逼對方還債；楊麗菁在節目中痛批前男友是渣男，雖未指名道姓，但伍仲威得知後十分不滿，甚至傳簡訊恐嚇楊，要她封口，行徑十分惡劣。對此，警方表示已掌握相關情資，會鎖定特定人士持續調查，秉持勿枉勿縱之原則，如有違法犯紀，將依法嚴辦。

本刊致電楊麗菁查證，楊只承認她與伍仲威合作過，其他不願多談；至於伍仲威則坦承曾與楊麗菁交往，但否認楊口中的渣男是他，暗指另有其人，並強調與楊交往時雙方都單身，母親未設局，希望外界不要以訛傳訛。

2年前參選台北市中正、萬華區議員候選人伍大辰，因對女友家暴醜聞曝光而落選。據傳當初伍大辰之所以對黃姓女友家暴，其實是因為黃女不滿伍母幫伍的胞弟伍仲威欺騙楊麗菁，惹怒了伍家。

▲伍仲威（右）曾以《台灣互連警政時報》社長身分，採訪楊麗菁（左）。（翻攝台灣互聯警訊時報粉專）

知悉內情的B先生告訴本刊，伍仲威擔任《台灣互聯警政時報》社長，有名交往多年的女友小如（化名），伍在某次聚會認識楊麗菁，邀楊擔任該報代言人，認為楊的名氣及人脈能幫他拓展事業，還與伍母聯手，背著小如追求楊。後來，楊麗菁還在電視節目《小燕有約》形容這段「鬼遮眼」的戀情「比八點檔還誇張！」

楊麗菁雖未點名，但B先生說：「朋友圈都知道楊指的渣男就是伍仲威，他先瞞著小如跟楊交往，小如發現後，伍母竟要小如委屈半年，強調兒子愛的是她，時間到就會娶她，小如不答應，伍仲威才拋棄小如，但不斷糾纏。」

B先生還透露，楊麗菁後來得知伍仲威瞞著她與小如暗通款曲，甚至結婚，十分生氣，為了安撫楊，伍竟說小如因與他分手罹患厭食症，他是念在舊情，才和她結婚，希望與楊繼續交往；楊不願當小三，決心與伍分手，伍母事後曾傳簡訊向楊道歉，表示「命運捉弄人」，讓楊十分傻眼。至於與伍仲威修成正果的小如，最後也看清伍的真面目，2人以離婚收場。



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