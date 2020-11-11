健保費要漲了！漲幅恐達18.34％　上班族每年多付千元

▲消基會認會漲健保費將會增加民眾負擔，應該要檢討、改革健保現存的問題來解決財務危機，而非調漲健保費。。（圖／CTWANT提供）

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除了薪水，萬物齊漲！衛福部長陳時中多次表示要調漲健保費，並於本月20日開會討論。外界推估健保費率可能會從現在的漲幅恐達18.34％，上班族每年會超過1000元；消基會認會此舉將會增加民眾負擔，應該要檢討、改革健保現存的問題來解決財務危機，而非調漲健保費。

目前健保費率為4.69％，衛福部計畫將調至5.52或5.55％，消基會昨（10日）開會呼籲凍漲或緩升，尤其台灣今年因為疫情已經有許多產業受到影響，也有許多民眾面臨失業、減薪問題，於此同時政府卻將調漲健保費當作解決財務危機的唯一途徑，「直教民眾情何以堪」。

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消基會指出，要解決目前健保費的虧損，不是只需要解決燃眉之急，而是應該要進一步全盤檢討目前健保制度所存在的各項糾結問題，勇於與民眾、醫界面對、討論、協調、溝通，重新打造一個可為優質永續經營的健保制度。

消基會舉例，政府修法讓愛滋病醫療費用以慢性病照護模式給付，光是去年就花了41億元，且數字逐年增加。另外，C肝治療條件也放寬，費用高達226.81億。消基會副董事長吳榮達認為，政府應該苦民所苦、檢討這些政策，同時也可以開徵菸、酒健康福利捐以增加收入。

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