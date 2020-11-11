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美電子業大廠望成首例經濟泡泡　陳時中：國際間要合作的都歡迎

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▲▼立法院衛環委員會-陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院衛環委員會陳時中接受媒體堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

經濟部長王美花10日晚間透露，中央流行疫情指揮中心已同意首例專案，要開放外國電子業人士來台考察投資環境。衛福部長陳時中今（11）日表示，經濟泡報與經濟部討論已久，樣態多元，一旦主管機關必要性審核通過，指揮中心將負責防疫計畫審查與協助進行，國際間要合作的都歡迎，但還是要看防疫計畫是否能做到防疫分流。

據了解，首起經濟泡泡專案美國電子業大廠，組團來台最高層級為老闆階級，因認真考慮要投資台灣而提出專案申請，該商務團隊來台將停留三天，來台期間無需隔離，在台期間動線單純，見面人員名單也已全數提報，經濟部將全程陪同，確保防疫到位。

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指揮中心發言人莊人祥10日晚間受訪證實此事，將要求檢附登機前3天陰性證明、入境後採檢，全程必須專人專車等措施，比照外交泡泡辦理。

陳時中上午出席立法院衛環會第四次聯席會議，會前接受媒體堵訪時表示，經濟泡泡已與經濟部討論許久，一旦通過審核，主管單位要有人做完全監督，寫防疫計畫也要負起相當法律責任，每項專案都會客製化，可適應不同樣態的需求。

秋冬國際新冠肺炎疫又來到第二波高峰，考量入境有症狀旅客染疫風險較高，指揮中心9日起祭出新措施，要求入境有症狀者須完成二次核酸檢測陰性後，始可到防疫旅宿或返家繼續檢疫到期滿。

被問到經濟泡泡團來台只需繳交一次陰性證明，是否會有風險？陳時中表示，雙採陰是針對有症狀者，無症狀者不需這麼做，未來也會定出相關採檢規定，會依據來台天數不同，訂出不同的檢疫措施。

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