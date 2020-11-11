川普安排親信進五角大廈！　路透：加速執行「被反對」的政策

▲川普在推特宣布解雇國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普在推特宣布解雇國防部長艾斯培（Mark Esper）後，迅速安排國家反恐中心主任米勒代理。國防部次長安德森也在同日求去，該職位將由川普前助理塔塔接任；塔塔過去曾稱前總統歐巴馬是「恐怖主義領導人」。

根據《路透社》報導，川普安排國家反恐中心（NCTC）主任米勒（Christopher Miller）代理國防部長職務，並由其副助理、白宮高級反恐官員帕特爾（Kash Patel）擔任幕僚長。除此之外，國防部次長安德森（James Anderson）在同日請辭，可能由退役陸軍准將塔塔（Anthony Tata）接任。

▲國家反恐中心主任米勒將代理國防部長職務。（圖／路透）



據了解，塔塔目前擔任國防部政策副次長，身為福斯新聞前評論員的他，過去立場風格鮮明，卻相關政策經眼也備受質疑；塔塔更曾批評歐巴馬是「恐怖主義領導人」。

《路透社》指出，川普開除艾斯培的舉動，就像是在宣示他會在剩下的任期中，對白宮內的人員算帳；民主黨人也擔心，五角大廈在過渡期間有大幅度人事變動，可能會讓國家安全政策變得不穩定，也可能讓川普更容易執行艾斯培所反對的政策，例如派出軍隊處理街頭抗議不散的群眾。

另外，川普可能會利用這個機會，在明年1月20日前就職前加速兌現未達成的競選承諾，例如下令美軍從阿富汗全面撤軍，替可能的2024年再競選鋪路。

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