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川普不認敗選！　狂發推特怒轟：所有「選票舞弊」將在今晚公布

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▲▼川普，trump。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選3日結束至今，民主黨參選人拜登以290張選舉人票幾乎篤定當選，但總統川普卻認為選票過程有瑕疵，多州存在著大量舞弊事件，遂開始召集律師團對多個州提起訴訟。川普在當地時間10日晚上6時36分於推特發文指出，所有選票舞弊將在今晚公開。

川普在美東時間10日晚上6時36分（台灣時間11日上午7時36分）在推特發文指出，「所有的選票舞弊將於今天晚上9點（台灣時間上午10點）在福斯新聞（Fox News）漢尼提（Sean Hannity）的節目公開。」

在此之前，川普也一連在推特發出好幾則貼文，痛批這次選舉的疏漏，「計票系統作弊」、「準備看到大量的計票舞弊行為」、「我們一定會贏」、「我們正取得巨大進展，結果會在下周開始出爐，讓美國再次偉大！」

競選團隊的發言人莫塔夫（Tim Murtaugh）10日表示，密西根州早前已宣布由拜登勝出，但仍有待最終確認；法律顧問摩根（Matt Morgan）指出，團隊將在密西根州提出新的訴訟，控告該州對共和黨與民主黨人的開票監票人員給予差別待遇，違反法律對雙方的平等保護。

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