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渣男自詡「美魔女議員接班人」　黑歷史起底！家暴還酒駕被逮

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圖、文／鏡週刊

2018年，台北市議員秦慧珠的前辦公室主任伍大辰，參選台北市中正、萬華區議員，最後僅拿下401票落選。本刊接獲爆料，伍大辰嗜酒如命，曾經酒駕被逮，傳出因酒擔誤公事得罪里長，參選議員期間還被爆出家暴前女友醜聞，爭議頗多。

 伍大辰（右）參選議員時，曾致贈禮物給前老闆秦慧珠（左）祝她當選。（翻攝伍大辰臉書）

▲伍大辰（右）參選議員時，曾致贈禮物給前老闆秦慧珠（左）祝她當選。（圖／鏡週刊提供，下同）

「他是最差勁的人，所以才會頻頻搞小動作！」伍大辰前女友的閨密A小姐告訴本刊，伍之前幫秦慧珠負責信義區的選民服務，但他愛喝酒，還曾經酒駕被逮，甚至宿醉後搞失蹤不跑行程，連秦慧珠都找不到人，也因此得罪不少信義區里長，後來秦只好改讓伍經營基本盤較為穩固的松山區。

伍大辰（右）曾任副總統候選人張善政（左）之友會北部召集人，熱衷政治。（翻攝伍大辰臉書）

A小姐指出，伍大辰不思反省，反而對外宣稱：「秦慧珠很看重我，要我替其他同事收拾爛攤子，把我當成救火隊。」還放話秦將他視為「接班人」。A小姐透露，秦當初是因選舉時人手不足，伍自願幫忙，加上伍母不斷請託，才勉為其難讓他加入團隊。

2017年2月，時任台北市議員的童仲彥爆發家暴事件，伍大辰公開譴責童，後來童因酒駕退出選舉，伍見機不可失，在未與秦討論的狀況下，辭去秦慧珠辦公室主任一職，決定參選議員，最後被國民黨開除黨籍。

諷刺的是，伍大辰參選沒多久，就傳出酒後對黃姓女友家暴，黃女當時在臉書怒批伍：「外表古意是騙人的…當一個男人嗜酒如命，對女人動手，還不承認，當一個男人是個媽寶…我好害怕，所以我投降，選擇離開。」

台北市議員秦慧珠的前辦公室主任伍大辰，酒後曾對前女友動粗。

知悉內情的B先生告訴本刊：「伍大辰當天一身酒氣，先賞了黃姓女友2巴掌，並將她抓起來，往床上狠狠摔去，導致她背部瘀傷，事後則打電話請媽媽幫忙善後。案發後黃女去驗傷，後來還因此罹患憂鬱症。」不過，家暴新聞曝光後，伍對外解釋是酒後和女友發生衝突，還說2人已重修舊好。

B先生透露，當時伍大辰擬了一份聲明書，拜託女友照稿演出，對方一時心軟答應，才讓家暴風波平息，但伍最後仍低票落選。

伍大辰的現任女友最近在臉書發文，痛批伍的前女友是「詐騙鮑魚」。（翻攝臉書）

針對相關指控，伍大辰表示，一切指控都是空穴來風，強調「秦慧珠接班人」也是朋友封的，自己並未當真。

秦慧珠則回應，伍大辰當初是因參選議員才離職，不了解他的私生活，也否認A小姐的指控，只強調沒聽說伍自稱她的接班人。

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