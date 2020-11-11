換她選！英媒：伊凡卡苦勸川普認輸　為2024自己選總統鋪路

▲ 第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與美國總統川普。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選的開票結果雖然仍在進行中，不過已有多家外媒報導，拜登率先奪得290張的選舉人票，贏得此次大選，將成為下一任的白宮主人。不過川普卻仍然不肯承認敗選，甚至揚言要打法律戰。據消息人士透露，第一千金伊凡卡已在勸說老爸川普承認敗選，來為自己參選2024總統大選鋪路。

根據《每日郵報》、《每日快報》報導，現年39歲的伊凡卡是川普子女中最廣為人知的一人，而她早在川普成為一國元首之前就已經在家族企業中展露頭角，並於老爸共事多年。川普2016年當選後，伊凡卡與丈夫庫許納也順勢進入川普政府為他出謀劃策。

伊凡卡的野心當然不僅如此，有消息人士爆料，儘管川普還無法接受自己敗選，但伊凡卡已經開始勸說老爸接受事實，不要再到處指控選舉不公。據悉，伊凡卡與川普進行深度對話，就是希望她的父親能夠放棄打法律戰，而這一切都是為了自己參選2024總統大選鋪路，因為她不希望老爸鬧太大，影響到她的從政路。

▲相較於大姊的沉穩，小唐納經常對外發表意見。（圖／CFP）



據了解，伊凡卡放眼白宮已經很久了，未來她甚至有可能大弟小唐納與小弟艾瑞克競爭，因此她不像小唐納一樣，經常大肆發表個人意見，而是深思熟慮、步步為營。

一名與川普家族的關係人士透露，「伊凡卡她有自己的想法，她不會撕破臉，也不會像小唐納那樣在推特上抱怨。」

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