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阿童舊愛邱主任霸氣「貼胸勾吻」新歡　爆熱戀「刷倉天王」王三郎

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 圖文／毅傳媒

「看到她，不喜歡的話，那就不是男人！」時任臺北市議員童仲彥當年的經典語錄，讓他的聯絡處主任邱惠美一夕爆紅。今年初，邱主任不時感嘆孤單、等愛，似乎仍是單身，只不過《毅傳媒iWAKE》近日觀察，邱主任偷偷談戀愛了！

上月凌晨《毅傳媒iWAKE》在臺中街頭獨家直擊，邱主任與一名長相粗獷的大叔狀似親暱，還用她渾圓的胸部磨蹭著大叔、大街上霸氣索吻，大叔被撩得渾身酥麻，一臉羞赧。定晴一瞧才發現，這名男子竟就是中部「直播天王」王三郎！外傳王三郎只想愛得低調，但女方藏不住的粉紅泡泡全顯露在臉書上，雖刻意將男方五官打上馬賽克，還是被眼尖粉絲發現，在留言串中，異口同聲恭喜這對中年之戀「三邱CP」開花結果！

主任擁新歡 深夜爽吃鍋

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黑色BMW休旅車疾速奔馳在街頭，隨著轉速提高的尖銳引擎聲，吸引了不少路人注意。上月底的深夜，這輛休旅車停在臺中一處火鍋店停車場，從副駕駛座走下來的正是邱惠美（現改名為邱子玹，以下簡稱邱主任），駕駛座則是一個穿著印製「Burberry」字樣白T、腳踏著夾腳拖鞋、叼著菸的中年大叔。

大叔不忘展現暖男風度，先幫邱主任拉開店門讓主任進入。大叔轉向正面，才讓記者驚見邱主任的新歡，竟是紅遍中臺灣的「直播天王」王三郎！

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▲邱主任（左）上月25日被《毅傳媒iWAKE》直擊，甜蜜勾著中臺灣「直播天王」王三郎 （右） 的手，兩人看似沉浸在愛河中。（圖／毅傳媒提供）

2月迸愛火 愛寵變兒子

《毅傳媒iWAKE》記者觀察發現，王三郎與邱主任這對「三邱CP」，兩人的愛情約莫從今年2月間，一起合作直播後看對眼，愛火開始悄悄萌芽。主任關注著三郎動態，還用嬌嗔的口吻封三郎哥是「刷倉天王」，甚至把王三郎的愛寵老鷹，稱做兒子。

8月底，邱主任更大膽地上傳通訊軟體Line的一張視訊截圖，影中男子的臉雖被刻意用一張笑臉貼圖遮擋掉，見不到其廬山真面目，但從男子手上的老鷹，便可知此男極有可能就是王三郎；邱主任甚或是與老鷹合照，PO文寫著「兒子乖乖吃飯飯！」曖昧指數破表。

貼文上傳，眼尖粉絲在底下留言祝賀：「是郎哥的老鷹耶！」、「厚！談戀愛！」、「我們郎哥是個好男兒，而且很專情！」看來眾親友一片看好他倆戀情。只不過，這篇貼文不久就被刪除，看來過去曾各自有過一段婚姻的「三邱CP」，這次戀愛談得極為低調、小心。

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▲邱主任8月底在臉書上傳一張Line視訊截圖照片，更在文章中公開認愛，雖然把照片中男子的臉用笑臉貼圖遮住，但從手上老鷹，可知此男有可能就是王三郎，但該則貼文不久後即被刪除。（圖／讀者提供）

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▲邱主任（左）與王三郎（右）這對「三邱CP」，自今年2月間合作後看對眼，主任還把郎哥的愛寵老鷹稱作兒子。（圖／翻攝自邱子玹臉書、王三郎來了粉絲團）

口水甜交換 三邱爽CP

時間回到上個月25日，《毅傳媒iWAKE》獨家直擊「三邱CP」甜滋滋，偷偷戀愛畫面。當天晚間10點左右，邱主任特地從臺北南下，到臺中陪著剛做完直播的新男友三郎哥吃夜宵。只見兩人肩並肩，一起走進臺中市一家知名的火鍋店裡，如膠似漆、時時刻刻都黏在一起，好不甜蜜。

只見主任一筷子把不愛吃的火鍋料夾到三郎碗裡，三郎大口吃下時，像是突然發現兩人互相「交換口水」時，雙方臉上堆滿了笑意。就算吃到滿頭大汗，還不忘深情對望彼此，整個畫面像是打開粉紅泡泡般，閃瞎旁人。

約莫過了1個多鐘頭，邱主任、王三郎吃飽喝足後，王三郎展現男子氣慨，爽快買單，兩人走出火鍋店，主任伸出纖纖玉手幫王三郎抓龍、按摩肩頸。接下來「三邱CP」大街上公然上演放閃秀，沉浸在兩人世界之中。

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▲王三郎（左1）、邱主任（右1）深夜偷偷約會吃火鍋，兩人吃飯時宛如老夫老妻。（圖／毅傳媒提供）

霸氣式勾吻 狗仔也害羞

正當王三郎徜徉於女友溫柔鄉之際，邱主任冷不防勾住王三郎脖子，不顧嘴巴濃濃高湯味，就往王三郎臉頰上用力親下去，此時只見已步入中年的王三郎，頓時露出羞澀笑容，那表情宛如戀愛中少男般，對比下來的反差萌，連狗仔葛格們也忍不住哆嗦了起來。

邱主任霸氣勾吻後不久，她的手順勢緊勾著男方手肘，此時邱主任頂著她那知名又雄偉的雙峰，緊蹭男友王三郎。三郎似乎也是暗爽在心內，臉上完全藏不住笑意。

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▲邱主任牽著王三郎時，冷不防勾住郎哥的脖子來個狠狠一吻，令在車上守候已久的狗仔葛格門快被閃瞎了。（圖／毅傳媒提供）

情郎亂丟菸盒 可裁罰6千

正當王三郎與邱主任走回車上時，他順手拿出身上香菸點燃，更不顧旁人眼光將空菸盒隨意往地上丟棄，順勢再用穿著拖鞋的腳，將菸盒踩扁，接著爽快地驅車往兩人愛巢駛去，但三郎哥哥…這樣可是會被警察叔叔開罰6千元啊！

儘管如此，還是看得出來這對熱戀中的情侶，很努力的維繫這段遠距離戀愛，邱主任幾乎每逢周末，就南下陪伴情郎；王三郎有時也會驅車北上。邱主任曾在臉書上感嘆「幸福也許晚到了一點，但一切都不會太遲」感受得出來，已經年過40的邱主任，在愛情上似乎要得不多，只要一個知足、珍惜呵護她的人，就已足夠。

《毅傳媒iWAKE》記者分別以臉書粉絲團、Instagram等管道，私訊詢問邱主任與王三郎，但自截稿前仍未獲回應。

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