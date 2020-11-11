政媒兄弟「渣男事起底」　哥毆女友弟劈女星！楊麗菁自嘲鬼遮眼

圖、文／鏡週刊

台北市議員秦慧珠辦公室前主任伍大辰，2年前參選議員，因對前女友家暴醜聞曝光落選，本刊最近又接獲爆料，指伍並未放棄從政之路，正積極布局參選下屆立委，還四處放話抹黑前女友，希望擺脫家暴汙名。

▲台北市議員秦慧珠的前辦公室主任伍大辰，酒後曾對前女友動粗。（圖／鏡週刊提供，下同）

此外，伍大辰的 胞弟伍仲威也遭控為了追求武打女星楊麗菁，拋棄交往多年的女友，後來又趁楊出國偷偷與女友結婚，甩了楊。知情人士痛批伍家兄弟是不折不扣的渣男，伍母掩護兒子劈腿的行徑，也令人不齒。

2017年2月，時任台北市議員的童仲彥爆發家暴事件，伍大辰公開譴責童，後來童因酒駕退出選舉，伍見機不可失，辭去秦慧珠辦公室主任一職，宣布參選議員，最後被國民黨開除黨籍。

諷刺的是，伍大辰參選沒多久，就傳出酒後對黃姓女友家暴，黃女當時在臉書怒批伍：「外表古意是騙人的…當一個男人嗜酒如命，對女人動手，還不承認，當一個男人是個媽寶…我好害怕，所以我投降，選擇離開。」

知悉內情的B先生告訴本刊：「伍大辰當天一身酒氣，先賞了黃姓女友2巴掌，並將她抓起來，往床上狠狠摔去，導致她背部瘀傷，事後則打電話請媽媽幫忙善後。案發後黃女去驗傷，後來還因此罹患憂鬱症。」

B先生說，當初伍大辰之所以對黃姓女友家暴，其實是因為黃女不滿伍母幫伍仲威欺騙楊麗菁，惹怒了伍家。

B先生告訴本刊，伍仲威擔任《台灣互聯警政時報》社長，有名交往多年的女友小如（化名），伍在某次聚會認識楊麗菁，邀楊擔任該報代言人，認為楊的名氣及人脈能幫他拓展事業，還與伍母聯手，背著小如追求楊，最後與楊交往。

後來楊麗菁在電視節目《小燕有約》提起這段「鬼遮眼」的戀情，「我去潛水一個多星期，他還跟我視訊，結果我一回台灣就收到簡訊要我去他家拿分手信，他家人都瞞著我，事後我才知道，他跟前女友結婚，早上登記、中午宴客、晚上去度蜜月，消失整整7天，還騙我說去南部洗盤子，比八點檔還誇張！」

楊麗菁雖未點名，但B先生說：「朋友圈都知道楊指的渣男就是伍仲威，他先瞞著小如跟楊交往，小如發現後，伍母竟要小如委屈半年，強調兒子愛的是她，時間到就會娶她，小如不答應，伍仲威才拋棄小如，但不斷糾纏。」

B先生還透露，楊麗菁後來得知伍仲威瞞著她與小如暗通款曲，甚至結婚，十分生氣，為了安撫楊，伍竟說小如因與他分手罹患厭食症，他是念在舊情，才和她結婚，希望與楊繼續交往；楊不願當小三，決心與伍分手，伍母事後曾傳簡訊向楊道歉，表示「命運捉弄人」，讓楊十分傻眼。

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