像「嚴重宿醉」！輝瑞疫苗試驗者曝驚人副作用：第2劑後更劇烈

▲有專家認為，台灣要等到明年下半年才打得到輝瑞疫苗。（資料照／路透）



記者崔子柔／綜合報導

輝瑞製藥前（9）日宣布，他們研發的新冠疫苗有90%的有效性（Vaccine efficacy），昨日就有參加輝瑞益苗臨床試驗的志願者透露，副作用包括頭痛、發燒、肌肉痠痛等，有如「嚴重宿醉」，就像接種流感疫苗的副作用。

根據《鏡報》報導，輝瑞疫苗的臨床試驗是雙盲試驗，代表參與者及研究人員都不知道接種的是疫苗或安慰劑，在臨床試驗中，只有接近一半的志願者接種受試疫苗，其餘志願者則接種不含疫苗的安慰劑。

德州44歲的德希爾茲（Glenn Deshields）表示，他接種疫苗後的副作用和「嚴重宿醉」的感覺一樣，且認為自己接種的是疫苗而不是安慰劑，因為他找醫師抗體篩檢結果為陽性。

德希爾茲接種疫苗後的反應讓他對輝瑞充滿信心，更指出，「我祖父第一個記憶是第一次世界大戰結束的鐘聲，在我心裡，我有同樣的感受...謝天謝地，事情（疫情）一定會結束。」

▲疫苗試驗者施打過後出現頭痛症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



美國密蘇里州45歲的凱利（Carrie）表示，她在9月接種第1劑後，就出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，而這些狀況在10月接種第2劑後，又變得更加嚴重。

凱利認為，去做臨床試驗者是她的「公民義務」，而輝瑞周一（9日）宣布的成果也讓她感到非常驕傲，「許多人還在承受新冠肺炎的折磨，我會去參加就是希望能做點什麼來阻止人們繼續被這樣摧殘。」