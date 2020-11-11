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與川普私交甚篤！土耳其總統拖到今天才祝賀拜登勝選

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）在白宮會晤土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲美國總統川普（右）與土耳其總統艾爾段（左）。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉10日專電

土耳其總統艾爾段今天函賀美國總統候選人拜登勝選，強調決心跟美國政府密切合作，「繼續對世界和平做出關鍵貢獻」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與連任失利的美國總統川普私交甚篤。他沒有在美國總統大選選情底定之際就向拜登祝賀，牽延數日才發出賀函。

他表示，在拜登副總統任內，兩人已針對「建立在良好基礎上、具戰略本質的兩國關係」數度進行討論。他提到，當今面臨的全球和區域挑戰「有賴我們在共同利益和價值的基礎上，進一步開展並增強這些關係」。

艾爾段期盼選舉結果對於「友好盟國」美國人民有所助益。賀函寫道：「我重申，未來一段時間我們決心朝著這個方向跟美國政府密切合作。猶如過去一樣，我相信兩國未來的堅實合作和結盟，將會繼續對世界和平做出關鍵貢獻。」

艾爾段最後說：「我祝賀您勝選，並且表達衷心祝願美國人民和平繁榮。」

外界普遍認為，艾爾段和川普的私誼之密切，遠遠超越兩國歷任國家領導人。這層私人關係甚至達到可以直接影響外交政策的程度。例如艾爾段就在跟川普通話時顛覆美國的中東政策，讓川普做出從敘利亞撤軍的決定；另一通電話則讓川普不惜背棄敘利亞戰場上的盟友庫德族，「亮綠燈」同意土耳其進入敘北展開軍事行動。

川普也沒有就土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統批評安卡拉，反而代為說項，強調是前總統歐巴馬不出售愛國者飛彈系統，才會導致土耳其不得不採購俄製系統。他並暗示自己不願意祭出重大制裁懲罰安卡拉。

然而，土耳其和美國在諸多議題上存在歧見，包括美國支持敘利亞境內庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），以及土耳其向美國提出引渡旅美教士葛蘭（Fethullah Gulen）的要求。

土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）分支；PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。而葛蘭則遭安卡拉指控為2016年失敗軍事政變的幕後黑手。

此外，北大西洋公約組織（NATO）重要盟國土耳其無視於美國反對，上個月已經測試向俄羅斯採購的S-400防空飛彈系統。土耳其採購的首套S-400系統去年7月運交後，川普政府已將安卡拉排除在F-35匿蹤戰鬥機開發計畫之外。

艾爾段很可能無法在電話中影響拜登政府的外交政策。與此同時，拜登也許不會疏離地理上具戰略意義的北約軍事盟友土耳其，但可能以更強硬姿態重新強化雙邊關係。

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