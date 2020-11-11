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史上最強「M1」MacBook Pro！　看影片可以撐20小時

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▲M1,Macbook。（圖／Apple直播）

▲首度搭載M1晶片的Macbook Pro，號稱有史上最強大的效能。（圖／Apple直播）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布首款採用 Apple M1 晶片 MacBook 系列，13 吋的 MacBook Pro 取代過去的 Intel x86 型號，台灣售價 39,900 元。蘋果表示，13 吋的 MacBook Pro 較目前所有的 Windows 筆電都來得強，性能提高 3 倍，M1晶片還帶來高速機器學習運算的神經引擎，為世界上最快、最專業的筆電。

M1 晶片搭載 8 核心的 CPU，性能較上一代的 13 吋 MacBook Pro 快上 2.8 倍，且因為 M1 晶片的超高效能，今年MacBook Pro 的觀影續航力高達 20 小時，是過去的兩倍長，相當驚人。

▲Mac,Macbook。（圖／Apple直播）

蘋果還向 13 吋 MacBook Pro 增添了「工作室質量」麥克風陣列，並透過改進圖像訊號處理器升級了螢幕上的網路鏡頭，具有觸控列、兩個 USB-C 插孔，支援 USB 4／Thunderbolt 4 和 Touch ID，可驅動 6K Pro Display XDR，可惜它僅配備 16 GB 的 RAM。

MacBook 全系列目前在台灣尚未開放預購，而美國則是今日就已開放預售，並將於下週開始發貨。

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