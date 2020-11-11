5歲小女孩放學不幸「仆街」　狗吃屎慘變真的吃狗屎！

▲▼Shit happens！如假包換碰到「狗屎運」的愛米莉亞，當場噝得嚎啕大哭。（圖／Sarah Varley)

國際中心／綜合報導

住在約克郡哈利法克斯市的英國媽媽莎拉․瓦蕾(Sarah Varley)，周一(9日)下午3點左右接5歲的女兒愛米莉亞(Emelia)放學回家。沒想到正如俗語所說的：Shit happens(衰事隨時有)！ 當時她們剛好走到史羅格斯公園(Shroggs Park)外面。不知是否踢到什麼東西。愛米莉亞突然然整個人向前跌倒！

儘管看上去她只是撲倒在一堆落葉上面。但沒想到樹葉下面竟然是一坨狗屎！她爬起來時發現，不但手上、臉上，甚至連嘴裡都是狗屎。

遭逢巨「便」，痛不欲生的愛米莉開始嚎啕大哭。媽媽莎拉急忙找來一些東西為身心俱受「重創」的女兒擦拭。莎拉的妹妹艾拉(Ella)卻認為這個畫面難得， 順手拿起手機拍下了當時的情景。愛米莉後來頻頻乾嘔，似乎是生病了。不幸中的大幸是：她病得並不重。

莎拉說：「我已經請老師多多照顧她。我也要向校方舉報此事。這種氣味使她感到噁心。儘管她是個心高氣傲的孩子，但任何糟糕的氣味都會讓她想吐。她害怕細菌。」

莎拉同時希望將「屎」後不理的狗主人繩之以法。她補充說：「這真是讓人感到噁心。我們家也養了兩隻狗，但遛狗時 總是會跟在牠們後面。撿起牠們的便便。這學校附近真是一個噩夢的發源地。人們在公園裡遛狗，卻不願為狗狗善後。如果他們不願意清理愛犬的便便，根本就沒有資格養狗。」

接觸到狗屎可能會引發弓形蟲病。在大多數情況下會引起胃痛，咳嗽或體溫升高。有時候甚至可能會導致肝臟，肺臟，眼睛或大腦等器官也出現毛病。