GDP佔全球29％！　亞太15國有望「15日簽署RCEP」

隨中國大陸力推「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」上路，是否會加入沒有美國的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」也引發討論。對此，曾任大陸商務部長、海協會長等職的陳德銘31日在北京表示，「我們專門摸了一下」，稱雖然目前CPTPP是由日本牽頭，但其實是為美國看守，希望未來美國能回到組織中。