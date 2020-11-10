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川普預告下周有結果「我們會贏」！　這家民調網站撤回賓州20張

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▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普不承認在此屆大選中落敗。他10日連續發兩則推文說，他的競選團隊目前正取得「巨大進展」，下周將有結果出爐，並強調自己將會贏得大選連任。

川普透過推特說，「我們正取得巨大進展。結果下周就會出爐。讓美國再次偉大！」他隨後又發第2條推文說，「我們將獲勝。」

川普競選團隊已經向賓州聯邦法院提出訴訟，要求阻止賓州選舉官認證民主黨候選人拜登在當地勝選的結果。川普陣營認為，賓州的投票與計票過程可能存在瑕疵，或者可能有違法投票的嫌疑，但卻缺乏政黨監督。不過，川普陣營並未在訴狀中提出選舉舞弊的確切證據。

美聯社先前已經認定賓州的選舉結果為拜登勝出，因此拜登取得290張選舉人票，遠超過川普目前的214張選舉人票，其他主流媒體也紛紛跟進。然而，美國政治民調網站Real Clear Politics卻悄悄撤回賓州的20張選舉人票，並且也不認定亞利桑那州11張選舉人票必定屬於拜登，因此在該網站上的開票結果仍是拜登259票對川普214票。

Real Clear Politics網站專注於即時更新政治資訊和統計各家民結果，立場被認為是中間偏右。

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▼RealClearPolitics網站撤回賓州20張選舉人票，改為選舉結果未定。（圖／翻攝自RealClearPolitics）

▲▼RealClearPolitics網站撤回賓州20張選舉人票，改為選舉結果未定。（圖／翻攝自RealClearPolitics）

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