友邦在WHA挺台發言被打斷　會議主席：勿談觀察員問題

文／中央社記者戴雅真倫敦10日專電

世界衛生大會排除台灣參與，今天友邦貝里斯及史瓦帝尼發言挺台，卻遭會議主席介入，甚至強行打斷史國發言，搬出議程規則「提醒」在會議期間，會員國勿談觀察員問題。

世界衛生大會（WHA）昨天以視訊方式復會後，今天進入第2天議程，由成員國代表輪番發言。友邦及友台國家往年均在這個階段發言展現對台灣的支持。

貝里斯表示，台灣在管理疫情做得非常出色，而且 台灣的傳染率和死亡率都是非常低，避免了社區傳播， 也幫助其他的國家，所以貝里斯重申台灣應該作為觀察 員參加世衛大會。

史瓦帝尼發言時則感謝一些國家協助防疫，認為這凸顯團結重要性，此外特別感謝中華民國台灣，感謝台灣分享物資設備和派遣醫療專家，強調疫情沒有政治或者地理的邊界，並為台灣抱不平，認為世衛組織作為一個國際衛生協調的平台，卻依然繼續去排斥台灣 。

不過，挪威籍會議主席拉森（Bjørn-Inge Larsen ）這時卻突然切入畫面，直接要求史瓦帝尼代表停止發 言。拉森並搬出大會規則，提醒史國及連帶點名先前發言的貝里斯，「提醒」發言時請僅談會議議題，在會議期間會員國勿談觀察員問題。

▲世界衛生大會復會，台灣第4年未收到邀請函。（圖／路透）